Cashback w Biedronce. Na czym polega?

Biedronka już jakiś czas temu wprowadziła do swojej oferty usługę "Płać kartą i wypłacaj". Dzięki temu można podczas dokonywania zakupów wypłacać gotówkę, jeżeli korzysta się z kart Visa i Mastercard. Program ten był testowany już w grudniu 2022 roku, natomiast od 20 marca 2023 roku wprowadzono w wielu placówkach dostęp do niej dla posiadaczy karty Mastercard. Od sierpnia dołączyły do tego grona osoby korzystające z kart Visa.

Cashback w Biedronce. Jak przebiega usługa?

Aby wybrać pieniądze w Biedronce, należy zrobić tam zakupy za minimum 1 zł i być posiadaczem karty Mastercard lub Visa. Nie jest istotne, czy klient używa do płatności karty, telefonu czy smartwatcha. Należy jednak przed płatnością za zakupy poinformować kasjera lub kasjerkę, że zamierzamy wybrać gotówkę, gdyż usługa jest dostępna tylko wówczas, gdy w kasie znajduje się odpowiednia suma pieniędzy.

Usługa nie jest dostępna w kasach samoobsługowych, a proces wygląda następująco:

informujemy kasjera lub kasjerkę o zamiarze wybrania gotówki ,

, podajemy kwotę,

przykładamy do terminala kartę i wpisujemy PIN (każda wypłata jest zabezpieczona tym kodem).

Pobrana kwota jest doliczana do zakupów, które zrobił klient.

Ile pieniędzy można wybrać w Biedronce?

Podczas zakupów można wybrać wielokrotność 50 zł, jednak nie więcej niż 300 zł, w związku z tym klienci mają możliwość wybrania 50 zł, 100 zł, 150 zł, 200 zł, 250 zł i 300 zł. Mogą oni również korzystać z usługi kilka razy dziennie. Nie są naliczane dodatkowe opłaty za wypłatę, z wyjątkiem tych, które może naliczyć bank.

W jakich sklepach można wypłacić pieniądze?

Oprócz Biedronki usługę cashback oferują również między innymi takie sklepy jak: Dino, Żabka, Freshmarket, Carrefour, Decathlon, Saturn, Hebe czy Media Markt.