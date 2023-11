Rachunki za prąd spędzają ci sen z powiek? Ten problem mają miliony Polaków i nie wynika on wyłącznie z wysokich cen energii elektrycznej. Winni są także pożeracze prądu, czyli domowe sprzęty, których musisz używać na co dzień i które co miesiąc zmniejszają stan konta. Poznaj TOP 10 pożeraczy prądu i dowiedz się, jak je okiełznać!