PiS gra o samodzielną większość w Sejmie. Drogą do tego celu jest obietnica podniesienia pensji minimalnej – ma ona powtórzyć kampanijny sukces programu 500 plus. Partia przeprowadziła badania wszystkich swoich pomysłów, w tym również podwyżki płacy, i okazało się, że cieszy się ona bezwarunkowym poparciem. Jedyna grupa, której tak szybkie tempo wzrostu może się nie podobać, to – co oczywiste – pracodawcy. Tyle że w kontekście wyborczym nie są oni dla PiS strategicznie ważni.

Przy okazji widać wyraźnie, że ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego, planując zwiększenie w ciągu pięciu lat pensji minimalnej o prawie 78 proc., robi prezent głównie elektoratowi ze ściany wschodniej. Tam – jak wynika z danych GUS za 2017 r. – miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego w sektorze mikroprzedsiębiorstw wynosiło między 2,3 a 2,5 tys. zł brutto i było najniższe w skali całego kraju.

DGP przeanalizował ekonomiczne skutki zapowiedzianych podwyżek. Większość ekonomistów nie spodziewa się, że wyższa płaca czy świadczenia ekstra dla emerytów doprowadzą do skokowego wzrostu cen. Tym bardziej że wraz z doganianiem Zachodu ceny i wynagrodzenia i tak będą musiały rosnąć.

Wprawdzie pracodawcy mogą przerzucić część rosnących kosztów pracy na konsumentów (szczególnie w usługach), ale nie oznacza to, że z automatu eksploduje inflacja. – Przełożenia na ceny towarów nie będzie, bo mamy tu międzynarodową konkurencję. W usługach spodziewam się podbicia tempa wzrostu cen o co najmniej 0,5 pkt proc. – komentuje Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole.

Wyższa inflacja i wyższe płace oznaczają zwiększenie dochodów budżetowych, do ZUS i NFZ, co może pomóc PiS sfinansować inne obietnice i działać jako impuls fiskalny w momencie spowolnienia.

– To, że konkurujemy niskimi kosztami pracy, w którymś momencie musiałoby się i tak skończyć. Czy prowadzenie do tego celu w taki gwałtowny sposób jest dobre? Niekoniecznie – uważa Iga Magda z Instytutu Badań Strukturalnych. Eksperci zastanawiają się, czy przedsiębiorcy nie zaczną uciekać z zatrudnieniem w szarą strefę albo dzielić etatów. Z drugiej strony rynek pracownika powoduje, że wiele firm, np. duże sieci handlowe, i tak musi podnosić wynagrodzenia, by znaleźć chętnych do pracy.

Podwyżki płac mogą być wyzwaniem dla pracodawców publicznych. Chodzi np. o samorządy, a więc także szkoły i ochronę zdrowia (cios dla budżetów szpitali), gdzie wielu pracowników ma niskie pensje.