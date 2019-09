Rzeczniczka PiS była pytana w środę w Polskim Radiu 24 o zapowiedź wicepremiera, szefa MKiDN Piotra Glińskiego dotyczącą wprowadzenia emerytury dla twórców i artystów.

Czerwińska podkreśliła, że jeszcze nie jest w stanie podać konkretnej daty realizacji tego pomysłu.

- Los polskich twórców przez lata nie był w centrum zainteresowania rządzących, pomimo że to jest ta grupa, która ma bardzo istotny wkład w naszą kulturę, tworzy ją. Cóż spodziewać się po politykach, którzy choćby sprzedażą Polskich Nagrań dowiedli, jak traktują twórców - powiedziała Czerwińska i dodała, że "jest to grupa społeczna, której los na pewno trzeba poprawić, nie może być tak, że ktoś przez całe życie ma istotny wpływ na kulturę i na koniec życia zostaje mu nędza. To jest rzecz niedopuszczalna, którą trzeba naprawić i wynagrodzić".