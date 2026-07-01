Kawa podobnie jak masło jest jednym z tych produktów, które gdy tylko pojawiają się na sklepowych półkach w niższej cenie cieszy się zainteresowaniem klientów. To w ogóle nie dziwi, bo kawa wciąż jest jednym z droższych produktów w sklepach.
To właśnie bez filiżanki "małej czarnej" wielu Polaków nie wyobraża sobie poranka albo przerwy w pracy. Tym razem wyprzedaż dobrej kawy w niższej cenie proponuje swoim klientom jedna z dużych sieci sklepów, czyli Carrefour.
Miłośnicy kawy będą mogli kupić ją w ramach tej oferty za 1 grosz. Jest również druga opcja tej promocji, gdy przy zakupie dwóch sztuk za drugą zapłacimy sporo taniej. Jakie dokładnie kawy zostały objęte promocją? Co trzeba zrobić, by skorzystać z promocyjnych cen na ten produkt?
Dobra kawa za 1 grosz. Jaki produkt został objęty promocją?
Dobrą kawą, którą można kupić w niższej cenie w sklepach sieci Carrefour jest kawa rozpuszczalna Instant Coffee marki Eduscho. To właśnie ten produkt można kupić w ofercie "1+1 za grosz". Wcześniej kawa o wadze 200 g kosztowała 29,99 zł.
Dobra kawa taniej o 20 zł. Jakie produkty są objęte promocją?
Jest również druga opcja skorzystania z wyprzedaży dobrej kawy w sklepach sieci Carreforu. Oferta obejmuje kawę mieloną Classic Intense marki Dallmayr. Gdy kupimy 2 sztuki tego produkty za każdy zapłacimy 26,99 zł. Wcześniej za opakowanie kawy o wadze 500 g trzeba było zapłacić 46,79 zł.
W ofercie wyprzedaży dobrej kawy znalazła się również kawa ziarnista Daily Cup marki Carousel. Za każe z dwóch opakowań zapłacimy 39,99 zł. Wcześniej paczka tej kawy o wadze 1 kg kosztowała 61,99 zł.
Oferta na tanią kawę w Carrefour. Do kiedy trwa promocja?
Wszystkie kawy, które znalazły się w ofercie wyprzedaży sklepów sieci Carrefour są dostępne w ofercie, która trwa do końca tego tygodnia. Można je kupić w niższej cenie aż do soboty, 4 lipca br. Tańsze zakupy zrobimy bez aplikacji oraz kart. Nie ma też informacji o limitach.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.