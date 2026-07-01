Kawa podobnie jak masło jest jednym z tych produktów, które gdy tylko pojawiają się na sklepowych półkach w niższej cenie cieszy się zainteresowaniem klientów. To w ogóle nie dziwi, bo kawa wciąż jest jednym z droższych produktów w sklepach.

To właśnie bez filiżanki "małej czarnej" wielu Polaków nie wyobraża sobie poranka albo przerwy w pracy. Tym razem wyprzedaż dobrej kawy w niższej cenie proponuje swoim klientom jedna z dużych sieci sklepów, czyli Carrefour.

Miłośnicy kawy będą mogli kupić ją w ramach tej oferty za 1 grosz. Jest również druga opcja tej promocji, gdy przy zakupie dwóch sztuk za drugą zapłacimy sporo taniej. Jakie dokładnie kawy zostały objęte promocją? Co trzeba zrobić, by skorzystać z promocyjnych cen na ten produkt?

Dobra kawa za 1 grosz. Jaki produkt został objęty promocją?

Dobrą kawą, którą można kupić w niższej cenie w sklepach sieci Carrefour jest kawa rozpuszczalna Instant Coffee marki Eduscho. To właśnie ten produkt można kupić w ofercie "1+1 za grosz". Wcześniej kawa o wadze 200 g kosztowała 29,99 zł.

Dobra kawa taniej o 20 zł. Jakie produkty są objęte promocją?

Jest również druga opcja skorzystania z wyprzedaży dobrej kawy w sklepach sieci Carreforu. Oferta obejmuje kawę mieloną Classic Intense marki Dallmayr. Gdy kupimy 2 sztuki tego produkty za każdy zapłacimy 26,99 zł. Wcześniej za opakowanie kawy o wadze 500 g trzeba było zapłacić 46,79 zł.

W ofercie wyprzedaży dobrej kawy znalazła się również kawa ziarnista Daily Cup marki Carousel. Za każe z dwóch opakowań zapłacimy 39,99 zł. Wcześniej paczka tej kawy o wadze 1 kg kosztowała 61,99 zł.

Oferta na tanią kawę w Carrefour. Do kiedy trwa promocja?

Wszystkie kawy, które znalazły się w ofercie wyprzedaży sklepów sieci Carrefour są dostępne w ofercie, która trwa do końca tego tygodnia. Można je kupić w niższej cenie aż do soboty, 4 lipca br. Tańsze zakupy zrobimy bez aplikacji oraz kart. Nie ma też informacji o limitach.