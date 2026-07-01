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Markowa kawa za 1 grosz. Do kiedy trwa ta promocja?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 09:44
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kawa
Markowa kawa za 1 grosz. Do kiedy trwa ta promocja?/Shutterstock
Kawa wciąż jest jednym z tych produktów, które do tanich nie należą. Gdy tylko pojawia się promocja na ten produkt, klienci znanych sieci sklepów ruszają na zakupy. Ten tydzień to kolejna okazja do tego, by kupić kawę w niższej cenie. Która z dużych sieci zdecydowała się na wyprzedaż tego produktu? Do kiedy trwa promocja? Jaka markowa kawa jest do kupienia za 1 grosz?

Kawa podobnie jak masło jest jednym z tych produktów, które gdy tylko pojawiają się na sklepowych półkach w niższej cenie cieszy się zainteresowaniem klientów. To w ogóle nie dziwi, bo kawa wciąż jest jednym z droższych produktów w sklepach.

To właśnie bez filiżanki "małej czarnej" wielu Polaków nie wyobraża sobie poranka albo przerwy w pracy. Tym razem wyprzedaż dobrej kawy w niższej cenie proponuje swoim klientom jedna z dużych sieci sklepów, czyli Carrefour.

Biegnij po tę kawę do supermarketu. Specjaliści wybrali najlepszą kawę, która wcale nie jest droga
Biegnij po tę kawę do supermarketu. Specjaliści wybrali najlepszą kawę, która wcale nie jest droga

Miłośnicy kawy będą mogli kupić ją w ramach tej oferty za 1 grosz. Jest również druga opcja tej promocji, gdy przy zakupie dwóch sztuk za drugą zapłacimy sporo taniej. Jakie dokładnie kawy zostały objęte promocją? Co trzeba zrobić, by skorzystać z promocyjnych cen na ten produkt?

Dobra kawa za 1 grosz. Jaki produkt został objęty promocją?

Dobrą kawą, którą można kupić w niższej cenie w sklepach sieci Carrefour jest kawa rozpuszczalna Instant Coffee marki Eduscho. To właśnie ten produkt można kupić w ofercie "1+1 za grosz". Wcześniej kawa o wadze 200 g kosztowała 29,99 zł.

Dobra kawa taniej o 20 zł. Jakie produkty są objęte promocją?

Jest również druga opcja skorzystania z wyprzedaży dobrej kawy w sklepach sieci Carreforu. Oferta obejmuje kawę mieloną Classic Intense marki Dallmayr. Gdy kupimy 2 sztuki tego produkty za każdy zapłacimy 26,99 zł. Wcześniej za opakowanie kawy o wadze 500 g trzeba było zapłacić 46,79 zł.

W ofercie wyprzedaży dobrej kawy znalazła się również kawa ziarnista Daily Cup marki Carousel. Za każe z dwóch opakowań zapłacimy 39,99 zł. Wcześniej paczka tej kawy o wadze 1 kg kosztowała 61,99 zł.

Oferta na tanią kawę w Carrefour. Do kiedy trwa promocja?

Wszystkie kawy, które znalazły się w ofercie wyprzedaży sklepów sieci Carrefour są dostępne w ofercie, która trwa do końca tego tygodnia. Można je kupić w niższej cenie aż do soboty, 4 lipca br. Tańsze zakupy zrobimy bez aplikacji oraz kart. Nie ma też informacji o limitach.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: kawapromocja na kawęCarrefourniska cena
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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