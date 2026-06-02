Otwarcie cieśniny Ormuz jeszcze w tym tygodniu? Ceny ropy reagują

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 09:36
Notowania ropy naftowej zniżkują we wtorek na globalnych giełdach po mocnych wzrostach dzień wcześniej. Rynki reagują na wypowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa o możliwym porozumieniu z Iranem w najbliższym tygodniu, choć władze w Teheranie odrzucają doniesienia o rychłym zawarciu tymczasowej umowy.

Ceny ropy

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 91,29 USD - niżej o 0,94 proc.

Brent na ICE na VIII jest wyceniana po 94,18 USD za baryłkę, w dół o 0,84 proc. i po wzroście w poniedziałek o 4,2 proc.

Kiedy otwarcie cieśniny Ormuz?

Prezydent USA Donald Trump powiedział w poniedziałek telewizji ABC News, że sądzi, iż w ciągu tygodnia może być osiągnięte porozumienie z Iranem w sprawie przedłużenia rozejmu i otwarcia cieśniny Ormuz.

"Idzie dobrze. (...) Dziś był mały problem, ale bardzo szybko go opanowałem, jak pewnie wcześniej zauważyłeś" - powiedział Donald Trump dziennikarzowi przez telefon.

Według prezydenta, ten problem polegał na tym, że Irańczycy byli niezadowoleni z izraelskich ataków na Liban.

"Więc rozmawiałem z Hezbollahem i powiedziałem: żadnego strzelania, a potem rozmawiałem z Bibim (premierem Izraela Benjaminem Netanjahu) i powiedziałem: żadnego strzelania - i oni obaj przestali do siebie strzelać" — przekazał Donald Trump.

Dodał, że porozumienie pokojowe z Iranem może być "nawet lepsze niż zwycięstwo militarne".

"To nie jest prosta sprawa. Mówimy o naprawdę dużym kraju (...)" - kontynuował.

"Więc to nie jest łatwe dla nich. Właściwie nie jest to łatwe także z naszej strony. Ale dostajemy to, czego potrzebujemy" - zapewnił Donald Trump.

Rozmowa Trumpa z Netanjahu

Wcześniej Donald Trump ogłosił, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie. Dodał, że żadne izraelskie wojska nie pójdą do Bejrutu.

"Miałem bardzo owocną rozmowę z premierem Izraela Bibi Netanjahu i nie będzie żadnych wojsk zmierzających do Bejrutu, a te, które są w drodze, zostały już zawrócone" - napisał Donald Trump na platformie społecznościowej Truth Social.

Iran zaprzecza słowom Trumpa

Z kolei Iran zaprzeczył doniesieniom z ub. tygodnia o bliskim zawarciu tymczasowego porozumienia z USA, a w poniedziałek - za pośrednictwem agencji Tasnim - zapowiedział zawieszenie rozmów do czasu zaprzestania ataków Izraela na libański Hezbollah.

Iran zagroził też m.in., że z pomocą sprzymierzonych bojówek zablokuje również cieśninę Bab al-Mandab.

Porozumienie USA-Iran nadal niepewne

"Oczekiwania co do zawarcia porozumienia pomiędzy USA a Iranem nadal pozostają niepewne" - powiedział Jason Pride CIS&R w Glenmede Investment Management LP.

"Ostatnie ataki i sprzeczne oświadczenia obu stron pokazują, że kluczowe szczegóły możliwej umowy USA-Iran pozostają nieustalone" - dodał.

Trwający od 28 lutego konflikt w Zatoce Perskiej zahamował przepływ surowców energetycznych, a codzienne dostawy milionów baryłek ropy do państwa na świecie zostały skutecznie odcięte.

Analitycy wskazują, że niepewność co do stanu rozmów pokojowych pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem zwiększyła ryzyko, że przepływ energii z Zatoki Perskiej będzie ograniczony jeszcze przez dłuższy czas.

Zamknięta ciśnina Ormuz to wysokie ceny ropy

Głównym obszarem zainteresowania rynków ropy niezmiennie pozostaje cieśnina Ormuz, przez którą w czasie pokoju przepływała 1/5 światowych dostaw ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.

"Dopóki przepływy przez cieśninę Ormuz nie ulegną normalizacji, a proces negocjacji pomiędzy USA a Iranem pozostanie niepewny, ceny ropy pozostaną wysokie i zmienne" - wskazała Linh Tran, analityczka rynku w XS Group Ltd.

Od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm.

Źródło PAP
oprac. Kamil Nowak
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
