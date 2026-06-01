Opłata miejscowa i uzdrowiskowa w górę. Jest projekt rządowej ustawy

oprac. Kamil NowakKamil Nowak - redaktor, wydawca
46 minut temu
[aktualizacja 45 minut temu]
Pobyt w sanatorium będzie droższy. Jest projekt rządowej ustawy
Opublikowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy zakłada wzrost stawek opłaty miejscowej i uzdrowiskowej. Resort proponuje również podniesienie progu wartości, od którego naliczany jest podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podwyżka opłaty miejscowej i uzdrowiskowej

W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz niektórych innych ustaw. W przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie proponuje się podwyżkę stawek opłaty miejscowej oraz uzdrowiskowej, pobieranej przez gminy od turystów.

Obecnie górna granica stawki opłaty miejscowej w 2026 r. wynosi 3,46 zł dziennie, a w miejscowościach znajdujących się na obszarach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej 4,89 zł dziennie. Górna granica stawki opłaty uzdrowiskowej w 2026 r. wynosi 6,67 zł dziennie. MF proponuje podwyżkę tych opłat do – odpowiednio - 3,56 zł, 5,03 zł oraz 6,86 zł za noc.

Zmiana sposobu pobierania opłat

Zmieni się także sposób pobierania tych opłat – obecnie robią to wyznaczeni przez gminę inkasenci, zaś projekt wskazuje, że odpowiedzialni za pobór będą płatnicy, którymi są osoby i podmioty, świadczący usługi zakwaterowania. Za pobór opłaty płatnicy ci będą mogli otrzymywać wynagrodzenie, jednocześnie nie będą już musieli ustalać celu pobytu (bo obecnie np. pobyty w miejscowościach turystycznych w celach biznesowych są zwolnione z opłaty).

Zwolnione z opłaty będą także pobyty dłuższe niż 30 dni. Dodatkowo gminy uzyskają możliwość ustalania niższych opłat ze względu np. na wiek turysty czy cel jego pobytu, a także w zależności od lokalizacji obiektu.

Wyższy podatek od czynności cywilnoprawnych

Poza tym MF proponuje podniesienie kwoty minimalnej przedmiotu, od której opłacany jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Obecnie podatek jest płacony przy sprzedaży podmiotów o wartości co najmniej 1 tys. zł, zaś MF chce podnieść ten limit do 3 tys. zł.

Projektowana ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2027 r. w wyjątkiem niektórych artykułów, które wchodzą w życie w 14 dni od dnia ogłoszenia nowych przepisów.

Źródło PAP
