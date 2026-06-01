Pobyt w sanatorium będzie droższy. Jest projekt rządowej ustawy

Podwyżka opłaty miejscowej i uzdrowiskowej

W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz niektórych innych ustaw. W przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie proponuje się podwyżkę stawek opłaty miejscowej oraz uzdrowiskowej, pobieranej przez gminy od turystów.

Obecnie górna granica stawki opłaty miejscowej w 2026 r. wynosi 3,46 zł dziennie, a w miejscowościach znajdujących się na obszarach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej 4,89 zł dziennie. Górna granica stawki opłaty uzdrowiskowej w 2026 r. wynosi 6,67 zł dziennie. MF proponuje podwyżkę tych opłat do – odpowiednio - 3,56 zł, 5,03 zł oraz 6,86 zł za noc.

Zmiana sposobu pobierania opłat

Zmieni się także sposób pobierania tych opłat – obecnie robią to wyznaczeni przez gminę inkasenci, zaś projekt wskazuje, że odpowiedzialni za pobór będą płatnicy, którymi są osoby i podmioty, świadczący usługi zakwaterowania. Za pobór opłaty płatnicy ci będą mogli otrzymywać wynagrodzenie, jednocześnie nie będą już musieli ustalać celu pobytu (bo obecnie np. pobyty w miejscowościach turystycznych w celach biznesowych są zwolnione z opłaty).

Zwolnione z opłaty będą także pobyty dłuższe niż 30 dni. Dodatkowo gminy uzyskają możliwość ustalania niższych opłat ze względu np. na wiek turysty czy cel jego pobytu, a także w zależności od lokalizacji obiektu.

Poza tym MF proponuje podniesienie kwoty minimalnej przedmiotu, od której opłacany jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Obecnie podatek jest płacony przy sprzedaży podmiotów o wartości co najmniej 1 tys. zł, zaś MF chce podnieść ten limit do 3 tys. zł.

Projektowana ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2027 r. w wyjątkiem niektórych artykułów, które wchodzą w życie w 14 dni od dnia ogłoszenia nowych przepisów.