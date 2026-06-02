Dziennik Gazeta Prawana logo

Koszt SAFE już jest większy o 8 mld zł. Szykują się następne podwyżki

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 09:03
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Władysław Kosiniak-Kamysz
Koszt SAFE już jest większy o 8 mld zł. Szykują się następne podwyżki/PAP
Spłata pożyczki z unijnego programu SAFE może kosztować więcej, niż zakładano. Mała zmiana oprocentowania to miliardy euro dodatkowych odsetek. Mimo to, SAFE i tak jest korzystniejsze niż zadłużanie się na polskim rynku.

Pierwsza część kontraktów na sprzęt wojskowy w ramach unijnego programu SAFE została podpisana. Do polskich zakładów trafi ok. 120 mld zł na wozy bojowe, artylerię czy sprzęt informatyczny. Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami.

Zamówienia dla wojska mają być zrealizowane do 2030 roku. Armatohaubice Krab trafią do jednostek 11. i 12 Dywizji, a wozy bojowe piechoty Borsuk - do brygady 16. Dywizji w woj. warmińsko-mazurskim. Beneficjentem programu SAFE będą również żołnierze WOT. Chodzi m.in. o zakup sprzętu osobistego, takiego jak kamizelki kuloodporne i karabiny - a także zakupy związane z Tarczą Wschód.

Koszt większy o 8 mld zł

Polska w ramach SAFE ma otrzymać 43,7 mld euro, czyli ponad 180 mld zł. Koszt kolejnych transz pożyczki w ramach SAFE mogą dla Polski wrosnąć. Pierwotnie koszt pozyskiwania finansowania wynosił 3,17 proc. Takie oprocentowanie podało też Ministerstwo Finansów w trakcie prac nad ustawą o SAFE w Senacie, choć wtedy podkreślano, że jest ono zmienne. W nowym raporcie, który ostatnio przedstawiła Komisja Europejska, z danych z drugiej połowy 2025 r. wynika, że oprocentowanie wzrosło do 3,32 proc.

Jak wyliczył Fakt przy oprocentowaniu 3,17 proc. łączne odsetki wyniosą 38,8 mld euro, przy 3,32 proc. koszt pożyczki rośnie do 40,6 mld euro. Niewielka zmiana oprocentowania zwiększa koszt o niemal 1,9 mld euro. W przeliczeniu na złote to aż o 8 mld zł.

Wyższy koszt przyszłych pożyczek SAFE

Jak pisze wnp.pl, podwyżka stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego w czerwcu może podnieść koszt przyszłych pożyczek SAFE. W debacie publicznej i przekazach medialnych często pojawia się uproszczenie, że cały ten program będzie finansowany według jednego, z góry ustalonego oprocentowania, a tak nie jest – powiedział cytowany przez portal Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Jak podkreślił, każda transza SAFE jest w praktyce odrębną pożyczką.

Mimo tych kosztów SAFE jest korzystne z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zbrodnią i zdradą byłoby nieskorzystanie z programu. Generałowie podkreślali, że zakupy doprowadzą do skokowego wzrostu zdolności operacyjnych wojska.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: SAFEpożyczkakoszt
Powiązane
Wiesław Kukuła
Generał Kukuła zabrał głos ws. SAFE. Mówił o niepokojących lukach w armii
16.08.2023,Warsaw,,Poland.,Special,Forces,Squad,On,A,Ladder,Vehicle.
Pożyczka SAFE już nie taka korzystna dla Polski. Nowe informacje
Donald Tusk
Poważny problem z SAFE. Rząd Donalda Tuska przeszarżował z obietnicami
Agnieszka Maj
Agnieszka Maj
Dziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKoszt SAFE już jest większy o 8 mld zł. Szykują się następne podwyżki »
Zobacz
|
Adam Małysz
Emerytura 48-letniego Adama Małysza. Tyle państwo płaci byłemu skoczkowi
jarosław kaczyński
Ile wynosi emerytura Jarosława Kaczyńskiego? Tyle prezes PiS dostaje co miesiąc
Prawo jazdy do wymiany
Wszystkie bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Oto kiedy wygasną
Nowe Renault Clio 6. generacji w kolorze Czerwień Absolutna, zbliżenie na nowoczesny przedni reflektor LED i grill
Nowe Renault zapewnia 1450 km zasięgu: Tankujesz za 23 zł i śmiejesz się z elektryków
Kolberger
Cytat dnia. Krzysztof Kolberger. "Odkąd zachorowałem, wiedziałem, że..."
Kontrola drogowa policji i moment przekazania blankietu prawa jazdy funkcjonariuszowi w odblaskowej kamizelce. Nowe przepisy, punkty karne i utrata uprawnień od 3 czerwca 2026 roku.
"Polecą" prawa jazdy. Rząd zdecydował w ostatniej chwili. Od 3 czerwca zmiana w przepisach
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj