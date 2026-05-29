Za samo malowanie ścian fachowcy biorą zwykle około 20–40 zł za mkw. Gładzie to często 35–75 zł za mkw. Układanie paneli kosztuje zazwyczaj 30–85 zł za mkw., a płytki potrafią przebić wszystko: najczęściej 110–200 zł za mkw., a przy trudnych formatach jeszcze więcej.

Dlatego remontu nie zaczyna się od młotka. Remont zaczyna się od kalkulatora.

Najpierw kartka, potem telefon do fachowca

Najgorsze, co można zrobić, to zadzwonić do ekipy i zapytać: „Ile pan bierze za remont?”. To tak, jakby zapytać: „Ile kosztuje samochód?”. Jaki? Nowy, używany, mały, duży, do miasta, do firmy?

Z remontem jest identycznie. Zanim zadzwonisz do fachowca, spisz wszystko, co chcesz zrobić. Pokój po pokoju. Ściany, podłogi, drzwi, łazienka, elektryka, hydraulika, demontaże, sprzątanie. Im dokładniejsza lista, tym mniejsze ryzyko, że w połowie prac usłyszysz: „Tego nie było w cenie”. A to zdanie bywa bardzo drogie.

Malowanie? Niby tanio, ale tylko na pierwszy rzut oka

Malowanie wydaje się najprostszą usługą. I często faktycznie jest jedną z tańszych. Typowa cena to około 20–40 zł za mkw.

Ważne Ale uwaga: to zwykle dotyczy samego malowania. Jeśli ściany są brudne, popękane, krzywe albo pokryte starą farbą, cena rośnie.

Gruntowanie to dodatkowe 7–18 zł za mkw. Usuwanie starej farby: około 25–40 zł za mkw. Gładzie: zwykle 35–75 zł za mkw. I nagle „tanie malowanie” przestaje być takie tanie.

Ważne Porada: pytaj, czy cena obejmuje przygotowanie ścian, gruntowanie, liczbę warstw farby, zabezpieczenie podłóg i sprzątanie.

Gładzie robią różnicę. Także w portfelu

Jeśli chcesz mieć idealnie gładkie ściany, musisz za to zapłacić. Gładź kosztuje zwykle 35–50 zł za mkw., ale z pełnym szlifowaniem i lepszym wykończeniem cena może dojść do 50–75 zł za mkw. To jedna z tych prac, których efekt widać dopiero po malowaniu. I wtedy jest już za późno, żeby udawać, że „jakoś będzie”.

Ważne Porada: nie wybieraj najtańszej gładzi tylko dlatego, że jest tania. Krzywe ściany i fale pod światło potrafią zepsuć cały efekt remontu.

Panele: cena zależy od tego, co jest pod spodem

Ułożenie paneli kosztuje najczęściej 30–50 zł za mkw. Ale jeśli podłoga jest nierówna, trzeba docinać dużo elementów, układać wzór albo poprawiać podłoże, cena może dojść do 70–85 zł za mkw. Do tego dochodzą listwy przypodłogowe: zwykle 10–40 zł za metr bieżący. Demontaż starych paneli to kolejne 20–40 zł za mkw.

Ważne Porada: nie pytaj tylko o cenę położenia paneli. Zapytaj też o demontaż, wyrównanie podłogi, podkład, listwy, progi i docinki.

Płytki to remontowy zabójca budżetu

Jeśli remont ma jedno miejsce, w którym budżet potrafi eksplodować, to jest nim łazienka. Skucie starych płytek kosztuje zwykle 60–100 zł za mkw. Ułożenie nowych płytek standardowego formatu to najczęściej 110–160 zł za mkw. Przy większych formatach, trudnych wzorach, mozaice albo odpływie liniowym stawki mogą iść w stronę 200 zł za mkw. i więcej. Mozaika? Nawet 270–320 zł za mkw. I to nadal sama robocizna.

Ważne Porada: przed zakupem płytek zapytaj fachowca, czy ich format nie podniesie ceny układania. Duże płytki wyglądają świetnie, ale ich montaż jest droższy i trudniejszy.

Elektryka: tu nie warto szukać „najtańszego pana”

Punkt elektryczny kosztuje zwykle 150–260 zł. Montaż gniazdka lub włącznika to około 35–60 zł za sztukę. Punkt oświetleniowy: 100–180 zł. Niby pojedyncze kwoty nie wyglądają groźnie. Problem zaczyna się wtedy, gdy w mieszkaniu robimy kilkanaście albo kilkadziesiąt punktów. Wtedy elektryka przestaje być dodatkiem, a staje się dużą częścią kosztorysu.

Ważne Porada: nie oszczędzaj na instalacji elektrycznej. Źle zrobiona elektryka to nie tylko poprawki. To realne zagrożenie.

Hydraulika: jeden błąd może zalać sąsiada

Hydraulika potrafi być jeszcze bardziej stresująca niż elektryka. Prosty punkt hydrauliczny może kosztować kilkaset złotych, ale przy większych przeróbkach, z materiałem i dodatkowymi pracami, wyceny potrafią dochodzić do 700–1400 zł za punkt. A teraz przykładowe ceny u hydraulika:

Montaż umywalki to zwykle 300–450 zł .

. WC podwieszane: około 450–650 zł .

. Kabina prysznicowa: często 700–1100 zł .

. Montaż grzejnika: około 300–450 zł.

Ważne Porada: przy hydraulice zawsze pytaj, co dokładnie jest w cenie. Sam montaż to jedno. Przeróbki podejść, rury, zawory, odpływy i uszczelnienia to drugie.

Najniższa cena? Czasem to pułapka

W remontach najtańsza oferta często działa jak haczyk. Na początku wygląda dobrze. Potem pojawiają się dopłaty:

Za gruntowanie.

Za docinki.

Za wyniesienie gruzu.

Za listwy.

Za silikon.

Za poprawki podłoża.

Za „nieprzewidziane trudności”.

I nagle oferta, która miała być najtańsza, robi się najdroższa.

Ważne Porada: porównuj nie samą cenę, ale zakres prac. Oferta za 12 tys. zł może być tańsza od oferty za 9 tys. zł, jeśli zawiera więcej rzeczy.

O co pytać fachowca przed remontem?

Nie bój się pytać. To twoje mieszkanie i twoje pieniądze. Przed rozpoczęciem prac zapytaj:

Czy cena obejmuje przygotowanie podłoża?

Czy w cenie jest gruntowanie?

Ile warstw farby lub gładzi obejmuje wycena?

Czy demontaż starych elementów jest wliczony?

Kto kupuje materiały?

Czy ekipa zabezpiecza mieszkanie?

Czy sprzątanie po pracach jest w cenie?

Jak rozliczane są prace dodatkowe?

Czy dostaniesz kosztorys na piśmie?

To proste pytania, ale mogą zaoszczędzić dużo nerwów.

Za co warto płacić?

W remoncie warto płacić za rzeczy, których często nie widać:

Za dobre przygotowanie ścian.

Za hydroizolację w łazience.

Za równe podłoże pod panele.

Za porządną elektrykę.

Za szczelną hydraulikę.

Za fachowca, który mówi prawdę, a nie tylko to, co chcesz usłyszeć.

Ładna bateria, modne płytki i designerska lampa nie uratują remontu, jeśli pod spodem wszystko jest zrobione byle jak.

Ważne Porada: najpierw płać za jakość wykonania, potem za efekt wizualny.

Za co nie płać w ciemno?

Nie płać całej kwoty z góry. Zaliczka jest normalna. Zwłaszcza jeśli trzeba zarezerwować termin albo kupić część materiałów. Ale zapłata całej sumy przed remontem to duże ryzyko. Najbezpieczniej rozliczać się etapami:

Po demontażach.

Po instalacjach.

Po ścianach.

Po podłogach.

Po odbiorze końcowym.

Nie płać też za „prace dodatkowe”, których wcześniej nie zaakceptowałeś. Jeśli pojawia się problem, fachowiec powinien go pokazać, wyjaśnić i podać cenę. Dopiero potem podejmujesz decyzję.

Umowa to nie brak zaufania. To zdrowy rozsądek

Wielu ludzi nadal robi remont „na słowo”. A potem zaczynają się problemy.

Nie wiadomo, co było w cenie.

Nie wiadomo, kiedy prace miały się skończyć.

Nie wiadomo, kto kupuje materiały.

Nie wiadomo, czy poprawki są płatne.

Nie wiadomo, dlaczego końcowa cena jest wyższa.

Prosta umowa nie musi być skomplikowana. Wystarczy, że zawiera zakres prac, termin, cenę, sposób płatności i zasady rozliczania dodatkowych robót.

Ważne Porada: dopisz, że każda dodatkowa praca wymaga twojej zgody przed wykonaniem. To jedno zdanie może uratować budżet.

Materiały: samemu czy przez ekipę?

Jeśli kupujesz materiały sam, masz większą kontrolę nad ceną i jakością. Ale musisz pilnować dostaw, ilości i terminów. Jeśli kupuje ekipa, remont może iść szybciej. Fachowiec wie, czego potrzebuje. Ale wtedy zapytaj, czy dolicza marżę i czy pokaże rachunki.

Najlepszy układ?



Ty kupujesz to, co widać: płytki, panele, farby, armaturę, drzwi.

Ekipa kupuje techniczne rzeczy: kleje, grunty, rury, przewody, silikony, taśmy, wkręty.

Ale wszystko powinno być rozliczone.

Najważniejsza zasada remontu

Remont nie musi zrujnować portfela. Ale może, jeśli wejdziesz w niego bez planu. Dlatego najważniejsza zasada brzmi:

wszystko, co da się ustalić przed remontem, trzeba ustalić przed remontem.

A tu masz elementy na które musisz zwrócić uwagę:

Cena.

Zakres.

Termin.

Materiały.

Etapy płatności.

Prace dodatkowe.

Sprzątanie.

Odbiór.

Bo w remoncie najdroższe nie są płytki, farba ani panele. Najdroższe są niedopowiedzenia.

FAQ: remont mieszkania i ceny fachowców