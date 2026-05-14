Znany producent paneli fotowoltaicznych ogłosił upadłość. Firma działała od 15 lat

Weronika Papiernik
dzisiaj, 09:28
Producent paneli fotowoltaicznych ogłosił upadłość/ShutterStock
Kolejny gracz na europejskim rynku paneli fotowoltaicznych walczy o przetrwanie. Spółka Soluxtec, posiadająca 15-letnie doświadczenie, złożyła wniosek o upadłość w sądzie w Bitburgu. Choć sytuacja 70 pracowników jest obecnie zabezpieczona, tymczasowy syndyk oraz zarząd firmy rozpoczęli już wyścig z czasem, by pozyskać inwestorów i przeprowadzić skuteczną restrukturyzację zakładów.

Jak podają niemieckie media, producent paneli fotowoltaicznych Soluxtec złożył 29 kwietnia wniosek o ogłoszenie upadłości w Sądzie Rejonowym w Bitburgu.

Sąd wyznaczył adwokata Jakoba Joeresa z firmy audytorsko-konsultingowej dhpg na tymczasowego syndyka masy upadłościowej. Będzie on współpracował z zarządem producenta modułów fotowoltaicznych w celu stabilizacji działalności.

Natychmiast po ogłoszeniu tymczasowego postępowania upadłościowego uzyskam kompleksowy przegląd sytuacji finansowej. Jednocześnie niezwłocznie rozpocznę rozmowy z zarządem i potencjalnymi inwestorami – powiedział Joeres.

Firma z 15 letnim stażem

Postępowanie upadłościowe dotyczy 70 pracowników firmy, która od 15 lat produkuje moduły fotowoltaiczne w swoich niemieckich zakładach w Bitburgu i Föhren. Wynagrodzenia pracowników są zabezpieczone na okres trzech miesięcy dzięki świadczeniom z tytułu upadłości. Pracownicy zostali poinformowani o przebiegu postępowania podczas wewnętrznego spotkania.

Firma poinformowała dodatkowo, że ​​planuje restrukturyzację w ramach standardowego postępowania upadłościowego. Jej celem jest kontynuacja dostaw modułów fotowoltaicznych dla klientów i utrzymanie miejsc pracy.

Rozmowy z potencjalnymi inwestorami już się rozpoczęły i mamy nadzieję, że wkrótce zakończą się sukcesem – powiedział Tim Leukert , dyrektor zarządzający Soluxtec.

