Prace straci około 100 osób

Niewypłacalny browar Eichbaum z siedzibą w Mannheim zamierza zwolnić około 100 pracowników w nadchodzących miesiącach. Firma potwierdziła informacje w gazecie "Mannheimer Morgen".

Eichbaum zatrudnia obecnie niecałe 290 osób. Według zarządu, w przyszłości liczba ta ma spaść poniżej 200. To oznaczałoby zwolnienie około jednej trzeciej pracowników. Współdyrektor zarządzający Uwe Aichele powiedział gazecie, że posunięcie to jest konieczne dla ratowania firmy. Według doniesień, zwolnienia mają zostać ogłoszone w najbliższych tygodniach.

Upadłość niemieckiego browaru. Trwają poszukiwania inwestorów

Browar Eichbaum od początku stycznia znajduje się w stanie upadłości. Nowy zarząd, pod przewodnictwem Uwe Aichele, poszukuje inwestorów, którzy mogliby uratować firmę.

Browar w Mannheim od jakiegoś czasu zmaga się z niskim wykorzystaniem mocy produkcyjnych. Obecnie, jak powiedział portalowi SWR rzecznik rady zakładowej, Umut As, to "kwestia czystego przetrwania". Z powodu niskiego wykorzystania mocy produkcyjnych browar nie ma innego wyjścia, jak tylko zmniejszyć skalę działalności, aby pozostać atrakcyjnym dla potencjalnych inwestorów. Niestety, nie mamy już innego wyboru. Musimy iść tą drogą - mówił.

Na spotkaniu firmowym pod koniec stycznia pracownicy dowiedzieli się o planowanych redukcjach zatrudnienia. Zwolnienia dotkną przede wszystkim pracowników produkcyjnych. Możliwe jest jednak również likwidowanie stanowisk administracyjnych i rzemieślniczych.