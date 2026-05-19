Dziennik Gazeta Prawana logo

Znany niemiecki browar ogłosił upadłość. Prace straci około 100 osób

Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 21:58
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
browar piwo produkcja
Znany niemiecki browar ogłosił upadłość. Prace straci około 100 osób/Shutterstock
Niewypłacalny browar Eichbaum z Mannheim zwolni w najbliższych tygodniach około 100 z niespełna 290 pracowników. Redukcja zatrudnienia o jedną trzecią ma obniżyć koszty i uratować firmę przed upadkiem. Zarząd spółki, która od stycznia jest w stanie upadłości, szuka obecnie inwestorów.

Prace straci około 100 osób

Niewypłacalny browar Eichbaum z siedzibą w Mannheim zamierza zwolnić około 100 pracowników w nadchodzących miesiącach. Firma potwierdziła informacje w gazecie "Mannheimer Morgen".

Eichbaum zatrudnia obecnie niecałe 290 osób. Według zarządu, w przyszłości liczba ta ma spaść poniżej 200. To oznaczałoby zwolnienie około jednej trzeciej pracowników. Współdyrektor zarządzający Uwe Aichele powiedział gazecie, że posunięcie to jest konieczne dla ratowania firmy. Według doniesień, zwolnienia mają zostać ogłoszone w najbliższych tygodniach.

Niemiecki hotel nad Bałtykiem ogłosił upadłość. Przegrał walkę o klienta z Polską
Niemiecki hotel nad Bałtykiem ogłosił upadłość. Przegrał walkę o klienta z Polską

Upadłość niemieckiego browaru. Trwają poszukiwania inwestorów

Browar Eichbaum od początku stycznia znajduje się w stanie upadłości. Nowy zarząd, pod przewodnictwem Uwe Aichele, poszukuje inwestorów, którzy mogliby uratować firmę.

Browar w Mannheim od jakiegoś czasu zmaga się z niskim wykorzystaniem mocy produkcyjnych. Obecnie, jak powiedział portalowi SWR rzecznik rady zakładowej, Umut As, to "kwestia czystego przetrwania". Z powodu niskiego wykorzystania mocy produkcyjnych browar nie ma innego wyjścia, jak tylko zmniejszyć skalę działalności, aby pozostać atrakcyjnym dla potencjalnych inwestorów. Niestety, nie mamy już innego wyboru. Musimy iść tą drogą - mówił.

Na spotkaniu firmowym pod koniec stycznia pracownicy dowiedzieli się o planowanych redukcjach zatrudnienia. Zwolnienia dotkną przede wszystkim pracowników produkcyjnych. Możliwe jest jednak również likwidowanie stanowisk administracyjnych i rzemieślniczych.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Niemcyupadłośćbrowar
Powiązane
Fotowoltaika, panele fotowoltaiczne
Znany producent paneli fotowoltaicznych ogłosił upadłość. Firma działała od 15 lat
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZnany niemiecki browar ogłosił upadłość. Prace straci około 100 osób »
Zobacz
|
prl
Quiz o życiu w PRL. Pamiętasz tamte czasy? Pytanie nr 12 obleje niemal każdy
91 proc. nie robi 10/10. Szybki QUIZ. Geografia. Miasta i rzeki w Polsce. Dasz radę?
91 proc. nie robi 10/10. Szybki QUIZ. Geografia. Miasta i rzeki w Polsce. Dasz radę?
Badanie techniczne pojazdu na stacji kontroli pojazdów SKP. Diagnosta samochodowy w kanale sprawdza stan podwozia i układu wydechowego pod samochodem Volkswagen Touran. Nowe przepisy i procedury przeglądów aut w 2026 roku
Nowe badanie auta od maja 2026. UE: Diagnosta sprawdzi jedną rzecz i nie podbije dowodu
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Rząd podał daty i nową cenę dokumentu
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj