Abonament RTV nie tylko za telewizor, czy radio? Kontrolerzy mogą wlepić dotkliwe kary

Wszystko zaczęło się od kontroli w pewnej firmie, gdzie urzędnicy znaleźli monitor LCD podłączony do komputera. Choć początkowo sądy stawały po stronie obywateli, Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie zmienił interpretację przepisów. Sąd uznał, że nie liczy się nazwa urządzenia, ale jego funkcja. Jeśli Twój laptop, tablet lub smartfon pozwala na "natychmiastowy odbiór programu", urzędnicy mogą uznać go za odbiornik. Poczta Polska traktuje tę wykładnię jako obowiązującą zasadę. Oznacza to, że miliony użytkowników nowoczesnych technologii znalazły się w szarej strefie przepisów, które powstały jeszcze w czasach dominacji kineskopowych telewizorów.

Abonament RTV w 2026 roku. Ile zapłacisz za telewizor?

Zanim wejdzie nowy system, czeka nas jeszcze rok z tradycyjnym modelem rozliczeń. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła wyższe stawki na 2026 rok:

Radioodbiornik : 9,50 zł miesięcznie (wzrost z 8,70 zł).

: miesięcznie (wzrost z 8,70 zł). Telewizor (lub zestaw TV i radio): 30,50 zł miesięcznie (wzrost z 27,30 zł).

Jeśli posiadasz telewizor, w 2026 roku oddasz państwu łącznie 366 zł. Pamiętaj, że opłatę musisz wnosić z góry do 25. dnia każdego miesiąca. Brak rejestracji sprzętu wiąże się z dotkliwą karą. Wynosi ona 30-krotność miesięcznej stawki. W 2026 roku zapłacisz:

915 zł – kara za niezarejestrowany telewizor (o 96 zł więcej niż rok wcześniej).

kara za niezarejestrowany (o 96 zł więcej niż rok wcześniej). 285 zł – kara za samo radio.

Abonament RTV. Kontrole

Głównym celem Poczty Polskiej są przedsiębiorcy. Statystyki pokazują, że aż 80 proc. kontroli dotyczy firm, biur, hoteli i restauracji. Prywatne mieszkania stanowią tylko 20 proc. wizyt. Największe ryzyko dotyczy Warszawy, gdzie zagęszczenie biznesu jest najwyższe. Kontrolerzy pracują zazwyczaj w dni robocze, między godziną 7:00 a 15:00. Dla firmy, która posiada wiele stanowisk komputerowych, ryzyko jest spore – każde nieoznakowane urządzenie może zostać uznane za osobne naruszenie.

2027: Nowa opłata audiowizualna dla każdego

Od 1 stycznia 2027 roku nastąpi zmiana. Rząd rezygnuje z opodatkowania konkretnego sprzętu. Urzędników nie będzie już interesować, czy masz w domu stary telewizor, czy tylko nowoczesny rzutnik. Nowy system przypisuje opłatę bezpośrednio do osoby podatnika. Urząd Skarbowy pobierze pieniądze automatycznie, co wyeliminuje potrzebę rejestracji urządzeń i wizyt kontrolerów Poczty Polskiej. Przewidywana stawka wyniesie od 8 do 9 zł miesięcznie, a kwota ta będzie co roku waloryzowana.

Kto uniknie płacenia? Nowe progi i ulgi

Mimo powszechności nowej opłaty, system przewiduje zwolnienienia. Opłaty audiowizualnej nie zapłacą: seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia, uczniowie i studenci do 26. roku życia, osoby o niskich dochodach (zarabiające poniżej płacy minimalnej), osoby z niepełnosprawnościami oraz bezrobotni.

Dodatkowo w 2026 roku wzrósł próg dochodowy dla emerytów, którzy chcą uniknąć starego abonamentu. Nowy limit wyniósł 4451,78 zł brutto.

Stare długi nie znikną automatycznie

Jeśli liczysz na abolicję wraz z wejściem nowych przepisów, mamy złe wieści. Nowa ustawa nie zeruje zaległości z poprzednich lat. Poczta Polska zachowuje prawo do ścigania dłużników i egzekwowania zaległego abonamentu wraz z odsetkami aż do 31 grudnia 2028 roku. Dopiero po tym terminie stare zobowiązania ulegną przedawnieniu.