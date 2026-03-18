Ile wynosi opłata za psa w 2026 roku?

W 2026 roku maksymalna stawka opłaty za psa wynosi 186,29 zł rocznie za jednego psa. Jest to jednak górny limit i w praktyce każda gmina sama decyduje, czy w ogóle wprowadza opłatę, a jeśli tak – ustala własną stawkę. Dlatego w jednej miejscowości możesz zapłacić kilkadziesiąt złotych, a w innej… nic. W wielu gminach opłata w ogóle nie obowiązuje albo jest symboliczna (np. 30–50 zł rocznie).

Czy opłata za psa jest obowiązkowa?

Odpowiedź brzmi: nie zawsze. Obowiązek pojawia się tylko wtedy, gdy mieszkasz w gminie, która wprowadziła taką opłatę i posiadasz psa. Jeśli twoja gmina nie przyjęła uchwały – nie płacisz nic.

Kto nie musi płacić podatku za psa?

Co więcej, nawet w gminach, w których obowiązuje opłata prawo często przewiduje konkretne zwolnienia. Opłaty nie muszą ponosić m.in.:

- osoby powyżej 65. roku życia prowadzące samodzielne gospodarstwo,

- osoby z niepełnosprawnościami (w określonych przypadkach),

- właściciele psów asystujących,

- rolnicy – do określonej liczby zwierząt.

Dodatkowo wiele gmin wprowadza własne ulgi, np. dla osób adoptujących psy ze schronisk.

Co grozi za niepłacenie podatku od psa?

Jeśli opłata obowiązuje w twojej gminie, a jej nie zapłacisz:

- urząd może naliczyć zaległość podatkową,

- doliczane są odsetki,

- sprawa może trafić do egzekucji administracyjnej.

W praktyce oznacza to np. zajęcie konta lub wynagrodzenia przez urząd skarbowy. Choć kontrole nie są masowe, gminy mają prawo dochodzić należności – szczególnie jeśli pies jest zarejestrowany lub zgłoszony.

Ile płaci się za więcej niż jednego psa?

W większości przypadków opłata naliczana jest za każdego psa osobno chyba że gmina wprowadzi własne zasady (np. niższą stawkę za kolejne zwierzęta).

Kiedy trzeba zapłacić?

Opłatę wnosi się raz w roku w terminie ustalonym przez gminę. Można to zrobić przelewem, w kasie urzędu, czasem u wyznaczonego inkasenta.

Dlaczego ta opłata istnieje?

Opłata za psa to tzw. opłata lokalna, która trafia do budżetu gminy. Jej pierwotnym celem było ograniczenie bezdomności zwierząt, finansowanie opieki nad nimi, kontrola populacji psów. Dziś jednak coraz częściej pojawiają się głosy, że system jest przestarzały – zwłaszcza że wiele gmin rezygnuje z jego pobierania. Co więcej, coraz częściej zamiast podatku promuje się chipowanie psów.