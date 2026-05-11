Nie będzie już abonamentu RTV? Nadchodzi nowa opłata dla prawie każdego

Olga Skórko
dzisiaj, 11:40
Rząd szykuje rewolucję, która na zawsze zmieni sposób finansowania mediów publicznych w Polsce. Od 1 stycznia 2027 roku tradycyjny abonament RTV odejdzie do lamusa, a jego miejsce zajmie powszechna opłata audiowizualna. Największą zmianą będzie sposób poboru pieniędzy – Urząd Skarbowy doliczy daninę automatycznie do rozliczenia PIT lub CIT. Oznacza to koniec uciążliwych kontroli pracowników Poczty Polskiej i obowiązku rejestracji odbiorników. Nowy system ma być szczelniejszy, ale jednocześnie tańszy dla przeciętnego gospodarstwa domowego.

Obecny system finansowania mediów publicznych w Polsce od lat budzi kontrowersje i jest powszechnie uznawany za niewydolny. Rząd podjął więc decyzję o radykalnym kroku. Od 1 stycznia 2027 roku zniknie obowiązek rejestracji telewizorów i radioodbiorników. Zastąpi go tzw. opłata audiowizualna, która zmieni filozofię poboru daniny: pieniądze zapłacimy nie za posiadany sprzęt, ale za samą możliwość dostępu do treści publicznych.

Ta zmiana to przede wszystkim cios w szarą strefę. Dziś wielu Polaków unika rejestracji sprzętu, by nie płacić abonamentu. Nowy system całkowicie eliminuje ten problem, ponieważ opłata stanie się powszechna i niemal nieunikniona dla osób aktywnych zawodowo.

Skarbówka zamiast listonosza. Jak zapłacimy nową daninę?

Najważniejszą korzyścią dla obywateli będzie koniec wizyt kontrolerów z Poczty Polskiej. Obecnie pracownicy poczty mogą sprawdzać, czy w naszych domach znajdują się niezgłoszone odbiorniki. Od 2027 roku takie kontrole staną się bezprzedmiotowe. Urzędnicy skarbowi wezmą na siebie cały ciężar poboru pieniędzy. Urząd Skarbowy doliczy opłatę automatycznie do rocznego rozliczenia podatkowego (PIT lub CIT). Dzięki temu system stanie się w pełni cyfrowy i bezobsługowy dla większości podatników. To rozwiązanie ma za zadanie maksymalnie uszczelnić budżet mediów publicznych, eliminując konieczność prowadzenia skomplikowanej bazy danych posiadaczy telewizorów.

Ile wyniesie nowa opłata?

Coć ostateczne kwoty poznamy po przyjęciu projektu technicznego przez Radę Ministrów, obecne prognozy są optymistyczne dla osób, które dziś rzetelnie płacą za telewizor. Nowa opłata wyniesie prawdopodobnie od 8 do 9 zł miesięcznie. Gospodarstwo domowe zapłaci około 100 zł rocznie. Obecnie za posiadanie telewizora płacimy ponad 30 zł miesięcznie (ponad 360 zł rocznie).

Warto jednak zaznaczyć, że w kuluarach rządowych pojawiają się głosy o możliwej wyższej stawce (nawet do 20–30 zł), jednak to niższy wariant jest obecnie najbardziej prawdopodobny. Rząd planuje także coroczną waloryzację tej kwoty, aby nadążała ona za inflacją i kosztami produkcji mediów.

Kto nie zapłaci? Lista zwolnień

Mimo powszechnego charakteru nowej daniny, ustawodawca przewidział liczne ulgi. Rząd chce chronić osoby w najtrudniejszej sytuacji materialnej oraz młodych na starcie życiowym. Z nowej opłaty audiowizualnej zostaną zwolnieni:

  • Seniorzy: Każda osoba, która ukończyła 75. rok życia.
  • Młodzież: Uczniowie oraz studenci do ukończenia 26. roku życia.
  • Osoby o niskich zarobkach: Każdy, czyj dochód nie przekracza aktualnej płacy minimalnej.
  • Osoby z niepełnosprawnościami: W tym osoby niesłyszące i głuchonieme.
  • Bezrobotni: Osoby zarejestrowane w urzędach pracy.
  • Wybrani renciści: Osoby spełniające określone kryteria zdrowotne i dochodowe.

Co czeka nas w 2026 roku?

Zanim nowa reforma wejdzie w życie, w 2026 roku nadal będziemy płacić stary abonament RTV. Co ważne, stawki w tym roku poszły w górę. Cennik abonamentu w 2026 roku (płatność co miesiąc):

  • Tylko radio: 9,50 zł (wcześniej 8,70 zł).
  • Telewizor lub zestaw TV+radio: 30,50 zł (wcześniej 27,30 zł).

Poczta Polska przypomina, że nadal można zaoszczędzić, płacąc za cały rok z góry. Wtedy koszt za telewizor spadnie do 329,40 zł.

Limity dochodowe

Jeśli jesteś emerytem i nie masz jeszcze 75 lat, nadal możesz starać się o zwolnienie z obecnego abonamentu. Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują korzystniejsze limity dochodowe. Dzięki wzrostowi średnich płac w gospodarce, próg uprawniający do ulgi wzrósł z 4090,86 zł do 4451,78 zł brutto.

Jeśli Twoja emerytura jest niższa niż ta kwota, masz prawo do darmowego korzystania z radia i telewizji. Pamiętaj jednak o ważnej zasadzie: ulga nie nalicza się sama. Musisz udać się do placówki Poczty Polskiej, złożyć odpowiedni wniosek i przedstawić dokument potwierdzający wysokość świadczenia.

Kiedy wejdzie opłata audiowizualna?

Harmonogram prac jest już jasno określony. Obecnie trwa doprecyzowanie szczegółów technicznych systemu informatycznego, który połączy bazy danych fiskusa z systemem opłat. Rada Ministrów przyjmie gotowy projekt w najbliższych miesiącach. Oficjalny start nowej opłaty audiowizualnej nastąpi 1 stycznia 2027 roku. Do tego czasu musimy przestrzegać obecnych przepisów, rejestrować odbiorniki i opłacać abonament według starych zasad.

