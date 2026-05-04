Nawet 28 000 zł dofinansowania na prąd w domu. Jak złożyć wniosek do 8 maja?

NFOŚiGW wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców i przedłuża nabór wniosków w programie "Dofinansowanie przydomowych magazynów energii – Część 1". Pierwotnie termin mijał 30 kwietnia 2026 r., jednak urzędnicy przesunęli go na 8 maja 2026 r.

Decyzja ta wynika z ogromnego zainteresowania programem oraz sygnałów od samych beneficjentów, którzy potrzebują więcej czasu na skompletowanie dokumentacji. To dobra wiadomość dla osób, które jeszcze wahają się z decyzją. Pamiętaj jednak, że pieniądze mogą skończyć się wcześniej – nabór trwa do 8 maja lub do wyczerpania dostępnego budżetu.

Nawet 28 tys. zł na Twoją inwestycję

Program oferuje bardzo atrakcyjne warunki finansowe. Łączna kwota wsparcia, jaką możesz uzyskać na modernizację domowego systemu energetycznego, wynosi 28 tys. zł. Pieniądze te możesz przeznaczyć na:

zakup i montaż przydomowego magazynu energii,

budowę lub rozbudowę instalacji fotowoltaicznej,

zakup magazynów ciepła.

Środki pochodzą bezpośrednio z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności . Jest to element szerokiej strategii zielonej transformacji Polski, która ma wzmocnić nasze bezpieczeństwo energetyczne.

Dla kogo są te pieniądze?

Program celuje przede wszystkim w prosumentów, którzy rozliczają się w systemie net-billing. Jest to obecny model rozliczeń, w którym nadwyżki energii sprzedajesz do sieci, a w razie potrzeby odkupujesz prąd po cenach rynkowych. O wsparcie mogą ubiegać się także osoby, które brały udział we wcześniejszych edycjach programu "Mój Prąd". Ważne są jednak ramy czasowe inwestycji. Dofinansowanie obejmuje projekty, które rozpoczęły się po 2024 roku, zakończyły się przed końcem 2025 roku.

Wniosek. Jakie są wymagania techniczne?

Aby Twój wniosek przeszedł pomyślnie weryfikację w NFOŚiGW, Twoja instalacja musi spełniać konkretne parametry techniczne. Urząd stawia jasne granice:

Instalacja fotowoltaiczna: moc musi mieścić się w przedziale od 2 kW do 20 kW.

Magazyn energii: jego minimalna pojemność nie może być mniejsza niż 2 kWh.

Spełnienie tych norm pozwala na uzyskanie maksymalnych kwot dofinansowania i gwarantuje, że system będzie realnie wspierał Twoje gospodarstwo domowe.

Magazynowanie energii to obecnie najgorętszy trend w domowej energetyce. Posiadanie własnego "akumulatora" w domu daje konkretne korzyści. Zużywasz prąd wyprodukowany przez własne panele zamiast oddawać go do sieci. Korzystasz z darmowej energii wieczorem i w nocy, gdy fotowoltaika nie pracuje. Pomagasz krajowemu systemowi elektroenergetycznemu, nie przeciążając go w szczytach produkcji.