50 tys. zł na działki. Ruszył program dotacji na ROD

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 16:09
Bytom ogłosił powrót popularnego programu dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Stowarzyszenia ogrodowe mogą zyskać pokaźne kwoty na remonty i unowocześnienie swoich terenów. To szansa na nowe alejki, ekologiczne ogrzewanie czy lepsze zabezpieczenie działek.

Włodarze Bytomia ponownie wspierają miłośników pracy w ogrodzie. Miasto przeznaczyło w tym roku łącznie 200 000 złotych na rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Program ma na celu poprawę komfortu samych działkowców, ale także zwiększenie dostępności tych zielonych terenów dla wszystkich mieszkańców Bytomia. Jeśli Twój ogród wymaga odświeżenia, to jest najlepszy moment, aby zmotywować zarząd stowarzyszenia do działania.

Dofinansowanie na ROD. Ile można dostać?

Stowarzyszenie ogrodowe może otrzymać dotację, która pokryje 80 proc. kosztów brutto zadania. Maksymalna kwota wsparcia to 50 000 zł na jeden ROD. Stowarzyszenie musi zapewnić minimum 20 proc. środków. O dotację na konkretny ogród można ubiegać się raz na dwa lata. Ewentualny wzrost kosztów w trakcie budowy nie zwiększy przyznanej już kwoty. Warto więc rzetelnie przygotować kosztorys przed wysłaniem dokumentów.

Na co można wydać dotację?

Katalog zadań kwalifikujących się do wsparcia jest szeroki. Miasto kładzie duży nacisk na modernizację techniczną i ekologię. Pieniądze sfinansują m.in.:

  • Wymianę starych "kopciuchów" na ekologiczne źródła ciepła lub montaż paneli fotowoltaicznych w Domu Działkowca.
  • Budowę i remont sieci wodociągowej, energetycznej oraz kanalizacyjnej (w tym zbiorników bezodpływowych).
  • Montaż monitoringu wizyjnego, budowę ogrodzeń, bram wjazdowych oraz remonty parkingów.
  • Budowę i modernizację głównych alejek oraz dróg ogrodowych.
  • Tworzenie profesjonalnych placyków do odbioru odpadów komunalnych oraz systemów zagospodarowania deszczówki.

Kto może złożyć wniosek?

O pieniądze nie ubiegają się poszczególni działkowcy, lecz stowarzyszenia ogrodowe, które prowadzą ROD na terenie Gminy Bytom. Muszą one działać zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych i nie mogą być nastawione na zysk.

Jak zdobyć najwyższą ocenę?

Komisja konkursowa będzie oceniać wnioski według ściśle określonych kryteriów. Im więcej punktów zdobędzie projekt, tym większa szansa na pieniądze. Najwyżej punktowane są:

  • Ekologia (5 pkt): Modernizacja ogrzewania i poprawa efektywności energetycznej w Domu Działkowca.
  • Małe ogrody (5 pkt): Program wspiera mniejsze wspólnoty (poniżej 50 działek).
  • Wysoki wkład własny (5 pkt): Jeśli stowarzyszenie wyłoży więcej niż 75% własnych środków, otrzyma komplet punktów w tej kategorii.
  • Tanie projekty (5 pkt): Zadania o całkowitym koszcie do 20 000 zł są preferowane przez punktację.
  • Bezpieczeństwo i higiena (3-4 pkt): Budowa placów na odpady oraz realizacja zaleceń z przeglądów technicznych.

Niezbędne dokumenty

Nawet najlepszy projekt przepadnie, jeśli zabraknie podpisu lub załącznika. Wniosek musi zawierać m.in. aktualny odpis z KRS oraz statut stowarzyszenia, dokument potwierdzający prawo do terenu, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie (jeśli wymaga tego prawo budowlane), kalkulację kosztów i harmonogram prac, oświadczenie o braku celu zarobkowego.

Błędy formalne, takie jak brak podpisów osób upoważnionych, skutkują odrzuceniem wniosku bez możliwości poprawy. Inne braki (np. nieczytelne pola) można uzupełnić po wezwaniu przez Urząd.

Jak wnioskować o dotacje?

Pobierz formularze. Wzory znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej Bytomia lub osobiście w Wydziale Inżynierii Środowiska (ul. Parkowa 2, pokoje 312a lub 317). Wypełnij formularze czytelnie i zrób to w formie papierowej. Zapakuj je do koperty i dodaj dopisek "Wydział Inżynierii Środowiska". Złóż formularze osobiście w Kancelarii Urzędu (pokój 128) lub wyślij pocztą. Liczy się data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

30 kwietnia 2026 r. to ostateczny termin składania wniosków, a 31 maja 2026 r. to data, kiedy zostaną ogłoszone listy rankingowe i wyniki naboru. 30 listopada 2026 r. to graniczna data zakończenia prac i odbioru

inwestycji.

oprac. Olga Skórko
