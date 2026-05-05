Prawie 2000 zł dla osób przed emeryturą. Dla kogo świadczenie z ZUS?

Jeśli straciłeś pracę z przyczyn niezależnych od siebie, a do pełnej emerytury brakuje Ci jeszcze kilku lat, świadczenie przedemerytalne może być Twoją deską ratunku. Od 1 marca 2026 roku kwota świadczenia wynosi dokładnie 1993,76 zł brutto miesięcznie.

Po odliczeniu składek i podatków na Twoje konto wpłynie około 1833 zł netto. Pamiętaj, że kwota ta podlega corocznej waloryzacji, więc wskazana stawka obowiązuje do końca lutego 2027 roku. Dla wielu osób to kluczowy fundusz pozwalający zachować płynność finansową do czasu przejścia na tradycyjną emeryturę.

Świadczenie przedemerytalne. Jakie wymagania ma ZUS?

Niezależnie od Twojej indywidualnej sytuacji zawodowej, ZUS stawia trzy podstawowe wymagania, które musi spełnić każdy wnioskodawca. Jeśli pominiesz choć jeden z tych kroków, urząd odrzuci Twój wniosek.

Po pierwsze, musisz pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni. Fakt ten musi potwierdzić urząd pracy specjalnym zaświadczeniem. Po drugie, w momencie składania wniosku do ZUS, nadal musisz mieć status osoby bezrobotnej.

Trzeci warunek to czas. Na złożenie dokumentów masz tylko 30 dni od dnia, w którym urząd pracy wydał zaświadczenie o upływie 180 dni pobierania zasiłku. Jeśli w tym czasie pracowałeś np. przy robotach publicznych, termin 30 dni liczymy od momentu zakończenia tej pracy. Przekroczenie tego terminu zazwyczaj oznacza odmowę wypłaty świadczenia, chyba że udowodnisz, że stało się to z przyczyn wyjątkowych.

Świadczenie przedemerytalne 2026. Dla kogo?

Sam status bezrobotnego to za mało. ZUS sprawdza również, dlaczego straciłeś pracę oraz jak długo pracowałeś w swoim życiu. Oto najważniejsze grupy osób, które mogą liczyć na pieniądze:

Likwidacja lub niewypłacalność pracodawcy: Jeśli Twój zakład pracy upadł, musisz mieć ukończone 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni). Wymagany staż pracy to odpowiednio 20 i 25 lat. Dodatkowo u ostatniego pracodawcy musiałeś pracować minimum 6 miesięcy.

(kobiety) lub (mężczyźni). Wymagany staż pracy to odpowiednio 20 i 25 lat. Dodatkowo u ostatniego pracodawcy musiałeś pracować minimum 6 miesięcy. Zwolnienia grupowe i przyczyny dotyczące zakładu: Jeśli firma Cię zwolniła, bo np. likwidowała Twoje stanowisko, musisz mieć 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni). W tym przypadku ZUS wymaga jednak dłuższego stażu pracy: 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn.

(kobiety) lub (mężczyźni). W tym przypadku ZUS wymaga jednak dłuższego stażu pracy: 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn. Bardzo długi staż pracy: Jeśli wypracowałeś 35 lat (kobiety) lub 40 lat (mężczyźni), możesz ubiegać się o zasiłek niezależnie od wieku, o ile przyczyną zwolnienia były kwestie leżące po stronie zakładu pracy.

(kobiety) lub (mężczyźni), możesz ubiegać się o zasiłek niezależnie od wieku, o ile przyczyną zwolnienia były kwestie leżące po stronie zakładu pracy. Przedsiębiorcy po upadłości: Jeśli prowadziłeś firmę przez co najmniej 24 miesiące, płaciłeś składki i ogłosiłeś upadłość, możesz dostać zasiłek, jeśli masz 56/61 lat (kobieta/mężczyzna) i staż 20/25 lat.

Kiedy ZUS uzna zwolnienie za "winę zakładu"?

To jeden z najczęstszych punktów spornych. Świadczenie przedemerytalne przysługuje tylko wtedy, gdy rozwiązanie stosunku pracy nie nastąpiło z Twojej winy. ZUS uzna warunek za spełniony, jeśli pracodawca przeprowadził zwolnienia grupowe, firma ogłosiła upadłość lub likwidację, pracodawca zmarł, zlikwidowano Twoje stanowisko z przyczyn ekonomicznych lub technologicznych, sam rozwiązałeś umowę, bo pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków wobec Ciebie.

Pamiętaj, że przyczyna zwolnienia musi widnieć na Twoim świadectwie pracy. Jeśli pracodawca wpisał niewłaściwy tryb odejścia, ZUS przeprowadzi postępowanie wyjaśniające.

Renta z tytułu niezdolności do pracy a zasiłek przedemerytalny

Zasiłek przedemerytalny to także szansa dla osób, które traciły inne świadczenia. Jeśli przez co najmniej 5 lat nieprzerwanie pobierałeś rentę z tytułu niezdolności do pracy, a lekarz orzecznik uznał, że jesteś już zdolny do pracy, możesz starać się o zasiłek przedemerytalny. Musisz jednak mieć 55/60 lat i odpowiedni staż (20/25 lat).

Podobne zasady dotyczą opiekunów osób niepełnosprawnych. Jeśli przestałeś pobierać świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna (bo np. podopieczny zmarł), a opiekowałeś się nim przez co najmniej 365 dni, masz prawo do zasiłku przedemerytalnego. W tym przypadku masz aż 60 dni na zarejestrowanie się w urzędzie pracy.

Czy można dorobić do zasiłku przedemerytalnego?

Tak, prawo pozwala na podjęcie pracy podczas pobierania świadczenia, ale musisz pilnować limitów zarobków. Od marca 2026 roku obowiązują dwie ważne kwoty:

2225,90 zł miesięcznie: Jeśli Twoje dodatkowe zarobki nie przekroczą tej kwoty, ZUS wypłaci Ci zasiłek w pełnej wysokości.

miesięcznie: Jeśli Twoje dodatkowe zarobki nie przekroczą tej kwoty, ZUS wypłaci Ci zasiłek w pełnej wysokości. 6232,50 zł miesięcznie: Jeśli zarobisz więcej niż ta kwota, ZUS całkowicie zawiesi wypłatę Twojego świadczenia.

Wszystko, co zarobisz pomiędzy tymi dwiema kwotami, spowoduje odpowiednie zmniejszenie wypłacanego świadczenia. Pamiętaj, aby każdą podjętą pracę zgłosić do ZUS, aby uniknąć konieczności zwracania nienależnie pobranych pieniędzy.

Staż pracy. Co się wlicza?

ZUS bierze pod uwagę nie tylko okresy, kiedy odprowadzałeś składki. Do stażu wliczają się: