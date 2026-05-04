Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki "małej czarnej". To wciąż ten produkt, który szybko znika z kuchennych szafek i który bardzo często trzeba uzupełniać. Gdy tylko pojawia się promocja i można go kupić w dużo niższej cenie, równie szybko znika ze sklepowych półek.

Na wyprzedaż dobrych kaw w pierwszym tygodniu maja zdecydowała się sieć sklepów Biedronka. Miłośnicy dobrej kawy będą ją mogli kupić nawet o 20 złotych taniej. Jakie kawy zostały objęte promocją? Co trzeba zrobić, by skorzystać z obniżek cen? Jakie są zasady tej promocji? Czy trzeba posiadać aplikację? Jakie produkty zostały nią objęte?

Dobra kawa taniej o 20 złotych. Które kawy są w tej promocji?

Fani kawy będą mogli kupić w niższej o 30 złotych cenie kawy w sklepach sieci Biedronka. Na liście produktów objętych tą obniżką znalazły się kawy:

kawa ziarnista marki Cafe d'Or

kawa ziarnista marki Carousel.

Ta pierwsza kawa, którą będzie można kupić w cenie o 20 zł tańszej, czyli Cafe d'Or została przeceniona z 79,99 zł na 59,99 zł. Z promocji mogą skorzystać klienci, którzy posiadają kartę lub aplikację Moja Biedronka. Limit dzienny zakupów to 4 sztuki.

W niższej o 20 zł cenie kupimy w Biedronce kawę ziarnistą marki Carousel. Cena za dwa opakowania o wadze 1 kg wyniesie 44,99 zł, a nie 64,99 zł. W tym przypadku zakupy zrobią także klienci bez kart i aplikacji zniżkowych. Limit tej wyprzedaży dobrej kawy w sklepach sieci Biedronka to 4 sztuki na paragon.

Wyprzedaż dobrej kawy. Tę kupimy taniej o 18 zł

Przy zakupie dwóch opakowań kawy ziarnistej Mocca Fix Gold marki Woseba na każdym opakowaniu zaoszczędzimy 18 zł. Kawa o wadze 1 kg będzie kosztowała nie 67,99 zł a 49,99 zł. W tym wypadku limit to również 4 opakowania na paragon. By skorzystać z tej wyprzedaży dobrej kawy nie trzeba mieć żadnej karty ani aplikacji Moja Biedronka.

Wyprzedaż kawy w Biedronce. Kawa rozpuszczalna taniej o 16 zł

W ramach oferty na tańszą kawę w sklepach sieci Biedronka dostaniemy również w niższej cenie kawę rozpuszczalną Classic Coffee marki Eduscho. W tym wypadku za słoik, który waży 500 g zapłacimy nie 37,99 zł a 21,99 zł.

Biedronka obniżyła również cenę kawy Instant Coffee marki Eduscho. Tu za słoik o wadze 200 g również zapłacimy mniej. Zamiast 37,99 zł tylko 21,99 zł. Aby skorzystać z tej oferty potrzebna jest aplikacja albo karta Moja Biedronka. Limit to 4 sztuki na paragon.

Kawa mielona Parana marki Cafe d'Or w ramach tej wyprzedaży kosztuje 19,99 zł, a nie 26,99 zł. Ta oferta nie jest objęta dziennymi limitami. Nie potrzeba również żadnych kart ani aplikacji.