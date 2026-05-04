Znana sieć wyprzedaje dobrą kawę. Taniej nawet o 20 zł

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 18:37
Znana sieć wyprzedaje dobrą kawę. Taniej nawet o 20 zł
Kawa to produkt, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem klientów. Zwłaszcza wtedy, gdy jej cena zostaje obniżona. W tym tygodniu jedna z dużych sieci wyprzedaje kawę po niższej cenie. W ramach tej wyprzedaży dobrą kawę można kupić nawet o 20 złotych taniej. W ofercie wyprzedażowej znalazły się zarówno kawy ziarniste, jak i rozpuszczalne. Do kiedy trwa promocja? Jaka kawa została objęta zniżką?

Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki "małej czarnej". To wciąż ten produkt, który szybko znika z kuchennych szafek i który bardzo często trzeba uzupełniać. Gdy tylko pojawia się promocja i można go kupić w dużo niższej cenie, równie szybko znika ze sklepowych półek.

Na wyprzedaż dobrych kaw w pierwszym tygodniu maja zdecydowała się sieć sklepów Biedronka. Miłośnicy dobrej kawy będą ją mogli kupić nawet o 20 złotych taniej. Jakie kawy zostały objęte promocją? Co trzeba zrobić, by skorzystać z obniżek cen? Jakie są zasady tej promocji? Czy trzeba posiadać aplikację? Jakie produkty zostały nią objęte?

Masło liderem, kawa tuż za nim. Czego jeszcze Polacy szukają "na promocjach"?

Dobra kawa taniej o 20 złotych. Które kawy są w tej promocji?

Fani kawy będą mogli kupić w niższej o 30 złotych cenie kawy w sklepach sieci Biedronka. Na liście produktów objętych tą obniżką znalazły się kawy:

  • kawa ziarnista marki Cafe d'Or
  • kawa ziarnista marki Carousel.

Ta pierwsza kawa, którą będzie można kupić w cenie o 20 zł tańszej, czyli Cafe d'Or została przeceniona z 79,99 zł na 59,99 zł. Z promocji mogą skorzystać klienci, którzy posiadają kartę lub aplikację Moja Biedronka. Limit dzienny zakupów to 4 sztuki.

W niższej o 20 zł cenie kupimy w Biedronce kawę ziarnistą marki Carousel. Cena za dwa opakowania o wadze 1 kg wyniesie 44,99 zł, a nie 64,99 zł. W tym przypadku zakupy zrobią także klienci bez kart i aplikacji zniżkowych. Limit tej wyprzedaży dobrej kawy w sklepach sieci Biedronka to 4 sztuki na paragon.

Wyprzedaż dobrej kawy. Tę kupimy taniej o 18 zł

Przy zakupie dwóch opakowań kawy ziarnistej Mocca Fix Gold marki Woseba na każdym opakowaniu zaoszczędzimy 18 zł. Kawa o wadze 1 kg będzie kosztowała nie 67,99 zł a 49,99 zł. W tym wypadku limit to również 4 opakowania na paragon. By skorzystać z tej wyprzedaży dobrej kawy nie trzeba mieć żadnej karty ani aplikacji Moja Biedronka.

Wyprzedaż kawy w Biedronce. Kawa rozpuszczalna taniej o 16 zł

W ramach oferty na tańszą kawę w sklepach sieci Biedronka dostaniemy również w niższej cenie kawę rozpuszczalną Classic Coffee marki Eduscho. W tym wypadku za słoik, który waży 500 g zapłacimy nie 37,99 zł a 21,99 zł.

Biedronka obniżyła również cenę kawy Instant Coffee marki Eduscho. Tu za słoik o wadze 200 g również zapłacimy mniej. Zamiast 37,99 zł tylko 21,99 zł. Aby skorzystać z tej oferty potrzebna jest aplikacja albo karta Moja Biedronka. Limit to 4 sztuki na paragon.

Kawa mielona Parana marki Cafe d'Or w ramach tej wyprzedaży kosztuje 19,99 zł, a nie 26,99 zł. Ta oferta nie jest objęta dziennymi limitami. Nie potrzeba również żadnych kart ani aplikacji.

