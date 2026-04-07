Te popularne słodycze mogą zniknąć z Biedronki

Klienci sieci sklepów Biedronka już niebawem nie znajdą w nich słodyczy kultowej polskiej marki. Chodzi o firmę Wawel, która produkuje m.in. czekolady, cukierki Michałki, Malaga, Tiki taki oraz Kasztanki.

Kultowa polska marka wydała oświadczenie

Kilka dni temu firma opublikowała komunikat, z którego wynika, że otrzymała wypowiedzenie umowy sprzedaży. "Zarząd Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 31 marca 2026 r. w godzinach popołudniowych wpłynęła do Emitenta, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomość od Jeronimo Martins Polska S.A. zawierająca oświadczenie Kontrahenta o wypowiedzeniu umowy sprzedaży z dnia 01.12.2022 r. (z późniejszymi aneksami)" - czytamy w komunikacie.

Kiedy słodycze firmy Wawel znikną z Biedronki?

Jeśli Wawel i Biedronka nie dojdą do porozumienia, oznacza to, że słodycze tej polskiej marki znikną ze sklepów sieci za trzy miesiące. Nie wiadomo, co jest powodem takiej decyzji. Umowa między siecią a firmą opiewała na bardzo dużą sumę. Roczna suma ze sprzedaży słodyczy wynosiła 150 mln złotych. Oznacza to, że co piąta złotówka, jaka wpływała do kasy Wawelu, pochodziła właśnie od klientów Biedronki. W 2025 przychody firmy wynosiły 740 mln zł.

Dlaczego Biedronka wypowiada umowę firmie Wawel?

Analitycy uważają, że powodem zerwania współpracy może być negocjacja cenowa. W przeszłości Wawel informował już, że umowa z Biedronką może nie zostać przedłużona. Powodem były wysokie koszty produkcji a dyskont nie chciał zgodzić się na podniesienie cen słodyczy.

Czy jest szansa na kontynuację współpracy?

Czy istnieje szansa na to, że Biedronka i Wawel dojdą do porozumienia? Zależy nam na kontynuacji współpracy z siecią Biedronka, dlatego będziemy dążyć do rozwiązań zapewniających dalszą dostępność naszych produktów dla konsumentów marki Wawel, którzy korzystają z oferty tej sieci - przekazało biuro prasowe firmy "Faktowi".

Wawel - co to za firma?

Wawel jest jedną z najstarszych marek słodyczy w Polsce. Działa od 1898 roku. Ta kultowa polska marka produkuje m.in. takie cukierki jak:

Malaga

Kasztanki

Tiki Taki

Michałki

Po oświadczeniu, że produkty marki Wawel zostaną wycofane ze sklepów sieci Biedronka, akcje firmy spadły o ponad 4 proc..