Polacy odstawiają alkohol? Wyniki badań szokują

oprac. Łucja Orzeł
dzisiaj, 09:57
Co czwarty Polak już w ogóle nie kupuje trunków, nawet na święta. A wśród pozostałych deklaracje rozmijają się z faktycznymi wydatkami, zdecydowanie na niekorzyść sektora alkoholowego - informuje „Rz".

Rynek alkoholi to wciąż zdecydowanie największa kategoria na szeroko rozumianym rynku spożywczym. Warty jest on bowiem ponad 50 mld zł rocznie. Niemniej od kilku lat kurczy się w ujęciu ilościowym. Polacy ograniczają zakupy tego rodzaju produktów, co potwierdzają kolejne badania konsumenckie. Powody są zarówno finansowe, jak i zdrowotne – wynika z badania dla Shopfully Poland, którego wyniki „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza.

Wartość rynku alkoholi w Polsce

W badaniu pytano konsumentów, ile chcą wydać na alkohol z okazji świąt wielkanocnych, a później zweryfikowano to pytając, ile faktycznie wydali. „Okazało się, że przed Wielkanocą wydać na alkohol do 150 zł planowało 43,8 proc., ale ostatecznie w tej grupie znalazło się aż 54,4 proc. konsumentów" - pisze gazeta.

Wśród konsumentów, którzy przed świętami deklarowali wydanie wyższych kwot na trunki, widać z kolei spadki, często nawet niemal 50 proc., porównując faktycznie poniesione wydatki z zapowiedziami.

Zmiana w grupach wysokich wydatków

Robert Biegaj z Shopfully Poland zwrócił uwagę na niemal identyczny odsetek osób, które nie wydały nic na alkohol lub go nie spożywały: 22,3 przed świętami i 22,4 proc. po ich zakończeniu. „To pokazuje stabilność postaw. Decyzje o rezygnacji z alkoholu są najczęściej podejmowane wcześniej i nie ulegają zmianie pod wpływem atmosfery świątecznej" – powiedział gazecie.

W opinii Joanny Dolęgi-Semczuk, członka zarządu firmy Henkell Freixenet Polska, „Analiza zachowań konsumenckich przed i po Świętach Wielkanocnych wyraźnie potwierdza utrwalający się trend znaczącego ograniczania spożycia alkoholu".

Źródło PAP
Powiązane
zwolnienie lekarskie, choroba, L4, zasiłek chorobowy
Zasiłek chorobowy po 50. roku życia. Od kiedy przysługuje i ile wynosi?
Zasiłek pielęgnacyjny 2026
Zasiłek pielęgnacyjny 2026. Komu przysługuje 215,84 zł i czy będzie podwyżka świadczenia w 2027 roku?
mieszkanie wynajem klucze
To koniec "dzikich lokatorów"? Nowe przepisy na horyzoncie
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze
wyprzedzanie traktora przez samochód Czy można wyprzedzać traktor na ciągłej linii?
Czy można wyprzedzić traktor na ciągłej? Większość kierowców źle to rozumie
Rafał Bochenek
"Nie powinienem o tym mówić, ale ujawnię to". Bochenek o ofercie dla posłów Morawieckiego
Donald Tusk
Tusk do Kaczyńskiego o powiązaniach rosyjskiej mafii i Zondacrypto z PiS. "Panie prezesie, czy pan wiedział?"
