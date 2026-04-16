Zasiłek pielęgnacyjny 2026. Komu przysługuje 215,84 zł i czy będzie podwyżka świadczenia w 2027 roku?

Zasiłek pielęgnacyjny ma pomóc w pokryciu kosztów opieki nad osobą, która nie może żyć samodzielnie. Państwo przyznaje te pieniądze bez względu na to, ile zarabiasz. Świadczenie trafia do niepełnosprawnych dzieci, osób powyżej 16. roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osób z umiarkowaną niepełnosprawnością (jeśli powstała przed 21. rokiem życia), seniorów, którzy ukończyli 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny. Czy będzie podwyżka w 2027 roku?

Obecnie zasiłek wynosi 215,84 zł i w 2026 roku nie podlega waloryzacji. Dla porównania, dodatek pielęgnacyjny z ZUS jest co roku waloryzowany i od marca 2026 roku wynosi już 366,68 zł.

Dlaczego zasiłek z gminy nie rośnie? Ministerstwo Rodziny trzyma się harmonogramu weryfikacji świadczeń. Ostatnia kontrola stawek w 2024 roku nie przyniosła zmian. Kolejna szansa na podwyżkę pojawi się dopiero w 2027 roku. Wtedy Rada Ministrów, na podstawie danych z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, zdecyduje o ewentualnym wzroście kwoty.

Kiedy urząd odmówi wypłaty?

Nie każdy otrzyma wsparcie, nawet jeśli posiada orzeczenie. Najczęstsze powody odmowy to:

Pobieranie dodatku pielęgnacyjnego z ZUS lub KRUS – nie można łączyć tych dwóch świadczeń.

lub – nie można łączyć tych dwóch świadczeń. Pobyt w instytucji całodobowej – jeśli mieszkasz np. w domu pomocy społecznej, który zapewnia bezpłatne utrzymanie, zasiłek Ci się nie należy.

który zapewnia bezpłatne utrzymanie, zasiłek Ci się nie należy. Świadczenia zagraniczne – jeśli członek rodziny pobiera za granicą podobny zasiłek na opiekę, polski urząd wstrzyma wypłatę.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Jeśli spełniasz warunki, nie czekaj na urzędnika. W przypadku osób kończących 75 lat świadczenie często przyznaje się z mocy prawa, ale pozostali muszą złożyć dokumenty. Możesz to zrobić osobiście w urzędzie gminy lub miasta (w ośrodku pomocy społecznej) lub przez internet za pośrednictwem portalu Emp@tia. Pamiętaj, że o przyznaniu zasiłku decyduje stopień niepełnosprawności zapisany w oficjalnym orzeczeniu.