Jak informowała "Gazeta Wyborcza" przyszłość pabianickiej fabryki żarówek Lumileds stoi pod znakiem zapytania. Firma może zbankrutować, a pracownicy oceniają, że jest to wina Amerykanów, którzy kilka lat temu przejęli zakład.

Fabryka została przejęta w 2024 r. przez grupę First Brands z USA. Teraz 700 pracowników martwi się o swoją przyszłość.

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

"TVP Łódź" podaje, że do sądu wpłynął ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Ultinon Motion Poland z Pabianic. Jak podaje portal epainfo, po wcześniejszym zwrocie dokumentów z powodów formalnych poprawiony wniosek został wpisany do repertorium 20 marca br., co oznacza rozpoczęcie postępowania.

Fabryka oświetlenia samochodowego w Pabianicach, wywodząca się z dawnych zakładów produkujących żarówki, znajduje się w bardzo trudnym położeniu finansowym. Proces restrukturyzacji utknął w martwym punkcie na początku marca 2026 roku – pierwszy wniosek o upadłość, złożony 6 marca, został odrzucony przez sąd z powodów formalnych. Dopiero po wprowadzeniu poprawek, 19 marca, dokumentacja została przyjęta do rozpatrzenia.

Kłopoty spółki

Sytuację zakładu komplikuje skandal wizerunkowy i prawny. Pod koniec stycznia 2026 roku wyszło na jaw, że Patrick James – były prezes koncernu First Brands Group (właściciela spółki Ultinon Motion Poland) - usłyszał zarzuty dotyczące nadużyć finansowych.

Serwis epainfo.pl przypomina, że fabryka powstała we wrześniu 1921 r. pod nazwą Polska Żarówka Osram. "W 1946 roku zakład został upaństwowiony pod nazwą Pabianickie Zakłady Wytwórcze Lamp Żarowych L-2".