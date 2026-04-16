Po 105 latach zgaśnie światło? Fabryka żarówek z Pabianic ma spore problemy

oprac. Weronika Papiernik
Czarny scenariusz dla pabianickiej fabryki żarówek staje się faktem. Po przejęciu zakładu przez amerykański kapitał, legendarny producent z ponad stuletnią tradycją walczy o przetrwanie, a blisko 700 osób drży o swoje miejsca pracy. Do sądu trafił już poprawiony wniosek o upadłość spółki.

Jak informowała "Gazeta Wyborcza" przyszłość pabianickiej fabryki żarówek Lumileds stoi pod znakiem zapytania. Firma może zbankrutować, a pracownicy oceniają, że jest to wina Amerykanów, którzy kilka lat temu przejęli zakład.

Fabryka została przejęta w 2024 r. przez grupę First Brands z USA. Teraz 700 pracowników martwi się o swoją przyszłość.

Biura podróży w Polsce narażone na upadłość. To efekt wojny na Bliskim Wschodzie
Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

"TVP Łódź" podaje, że do sądu wpłynął ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Ultinon Motion Poland z Pabianic. Jak podaje portal epainfo, po wcześniejszym zwrocie dokumentów z powodów formalnych poprawiony wniosek został wpisany do repertorium 20 marca br., co oznacza rozpoczęcie postępowania.

Fabryka oświetlenia samochodowego w Pabianicach, wywodząca się z dawnych zakładów produkujących żarówki, znajduje się w bardzo trudnym położeniu finansowym. Proces restrukturyzacji utknął w martwym punkcie na początku marca 2026 roku – pierwszy wniosek o upadłość, złożony 6 marca, został odrzucony przez sąd z powodów formalnych. Dopiero po wprowadzeniu poprawek, 19 marca, dokumentacja została przyjęta do rozpatrzenia.

Kłopoty spółki

Sytuację zakładu komplikuje skandal wizerunkowy i prawny. Pod koniec stycznia 2026 roku wyszło na jaw, że Patrick James – były prezes koncernu First Brands Group (właściciela spółki Ultinon Motion Poland) - usłyszał zarzuty dotyczące nadużyć finansowych.

Serwis epainfo.pl przypomina, że fabryka powstała we wrześniu 1921 r. pod nazwą Polska Żarówka Osram. "W 1946 roku zakład został upaństwowiony pod nazwą Pabianickie Zakłady Wytwórcze Lamp Żarowych L-2".

Powiązane
drogeria kobieta kosmetyki zakupy sklep
Upadłość giganta kosmetycznego. Ulubione marki z dm i Douglas zagrożone?
Ciągnik, rolnictwo, traktor, pole
Koniec ambitnych planów. Producent ciągników ogłosił upadłość
Half,Opened,Door,Of,Hotel,Room,Or,Apartment,Doorway,With
Niemiecki hotel nad Bałtykiem ogłosił upadłość. Przegrał walkę o klienta z Polską
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
"Under Salt Marsh"
To jeden z najlepszych kryminałów ostatnich lat. Serial oceniony na 100 proc.
Niespodziewany krok Orbana. Zmienia plany na końcówkę rządów
Niespodziewany krok Orbana. Zmienia plany na końcówkę rządów
European Commission presents digital age verification app
UE szykuje dużą zmianę. Von der Leyen: Nie ma już wymówek
