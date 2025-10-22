Renta szkoleniowa

Renta szkoleniowa stanowi pomoc dla osób, które utraciły zdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu, ale mają szansę na powrót na rynek pracy po przejściu szkolenia. Świadczenie przysługuje osobom, które orzeczono jako celowe do przekwalifikowania zawodowego. Muszą one spełniać szereg warunków dotyczących wymaganego stażu pracy (okresów składkowych i nieskładkowych), zależnego od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy.

Kwota świadczenia wynosi do 1780 zł brutto miesięcznie. ZUS wypłaca ją przez okres 6 miesięcy, z możliwością wydłużenia na czas przekwalifikowania (maksymalnie o 30 miesięcy). Renta szkoleniowa nie przysługuje, jeśli osoba osiąga jakikolwiek przychód. Aby ubiegać się o rentę, musisz złożyć wniosek ERN wraz z dokumentami potwierdzającymi staż, wynagrodzenie oraz zaświadczeniem o stanie zdrowia OL-9.

Oprócz rent szkoleniowych, ZUS wypłaca dwa ważne dodatki, które wspierają sieroty i osoby wychowujące co najmniej czwórkę dzieci. Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje osobom, które pobierają rentę rodzinną i utraciły oboje rodziców (lub matkę, jeśli ojciec jest nieznany). Od 1 marca 2025 roku dodatek wynosi 654,48 zł miesięcznie i podlega corocznej waloryzacji. ZUS wypłaca dodatek każdej uprawnionej sierocie zupełnej, niezależnie od ich dochodu i liczby sierot uprawnionych do tej samej renty rodzinnej.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ("Mama 4 plus")

Świadczenie ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z pracy zawodowej, by wychowywać co najmniej 4 dzieci. Dotyczy matki (po ukończeniu 60 lat) lub ojca (po ukończeniu 65 lat, w szczególnych przypadkach, np. po śmierci matki). Możesz je otrzymać, nawet jeśli nigdy nie pracowałeś, ponieważ nie wymaga ono określonego stażu pracy. Warunkiem jest m.in. zamieszkiwanie w Polsce przez co najmniej 10 lat po 16. roku życia oraz brak dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. ZUS przyznaje wsparcie po osiągnięciu wieku emerytalnego, jeśli emerytura lub renta jest zaniżona. Od marca 2025 roku świadczenie w ramach programu "Mama 4 plus" wynosi 1878,91 zł brutto miesięcznie.