Specjalny zasiłek celowy. Co to za świadczenie?

Życie potrafi zaskoczyć w najmniej odpowiednim momencie. Nagła awaria pieca, kosztowne leczenie czy utrata pracy mogą zrujnować planowane wydatki. Właśnie dla osób w takich sytuacjach państwo przewidziało specjalny zasiłek celowy. Jest to jednorazowa pomoc finansowa wypłacana przez Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS lub GOPS).

W przeciwieństwie do standardowej pomocy społecznej, to świadczenie ma charakter uznaniowy. Oznacza to, że urzędnicy analizują każdy przypadek indywidualnie. Decyzja zależy nie tylko od Twojej sytuacji, ale także od aktualnych funduszy, jakimi dysponuje dany ośrodek. Największą zaletą tego wsparcia jest fakt, że w wersji "specjalnej" jest ono bezzwrotne.

Specjalny zasiłek celowy. Ile wynosi?

Wysokość zasiłku celowego jest ściśle powiązana z tzw. kryterium dochodowym. W 2026 roku kwoty te prezentują się następująco:

1010 zł – dla osoby samotnie gospodarującej.

823 zł – na każdą osobę w rodzinie.

W praktyce oznacza to, że czteroosobowa rodzina, znajdująca się w wyjątkowo trudnej sytuacji, może ubiegać się o wsparcie w łącznej wysokości 3292 zł. Kwota ta ma pomóc w zaspokojeniu "niezbędnej potrzeby bytowej", co daje urzędnikom szerokie pole do interpretacji i realną możliwość pomocy potrzebującym.

Specjalny zasiłek celowy. Na co można wydać pieniądze?

Zasiłek celowy nie jest "kieszonkowym". Prawo jasno określa, na co możesz przeznaczyć otrzymane środki. Katalog potrzeb jest jednak szeroki i obejmuje najczęstsze problemy codziennego życia, takie jak, zakup leków, specjalistycznej żywności, wyrobów medycznych i pokrycie kosztów leczenia, zakup opału (węgiel, drewno, pellet), opłacenie ogrzewania, a także drobne remonty i naprawy niezbędne do życia, zakup żywności, odzieży, obuwia oraz niezbędnych przedmiotów użytku domowego (np. lodówka czy pralka). Zasiłek może też pokryć koszty pogrzebu lub skutki klęsk żywiołowych.

Ośrodki pomocy społecznej mogą również przyznać zasiłek celowy osobom bezdomnym, aby sfinansować ich leczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przekraczasz dochód? Nadal masz szansę na zasiłek

Zwykły zasiłek celowy trafia do osób z najniższymi dochodami. Jednak specjalny zasiłek celowy (przyznawany na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej) omija sztywne progi. Nawet jeśli Twój dochód jest wyższy, nadal możesz złożyć wniosek. Musisz jedynie udowodnić, że Twoja sytuacja jest "szczególnie uzasadniona". Może to być nagła, przewlekła choroba w rodzinie lub tragiczne zdarzenie, które sprawiło, że mimo teoretycznie wyższych zarobków, nie masz za co kupić opału czy leków.

Specjalny zasiłek celowy. Jak złożyć wniosek?

Jeśli chcesz ubiegać się o zasiłek w 2026 roku, musisz wykonać kilka prostych kroków. Pobierzwniosek. Znajdziesz go w swoim lokalnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub na stronach rządowych (gov.pl). Skompletuj dokumenty. Przygotuj akty urodzenia dzieci, orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli je posiadasz) oraz dokumenty potwierdzające Twoje wydatki (np. faktury za leki czy wycenę naprawy pieca). Przygotuj się na wizytę pracownika socjalnego. To on oceni Twoją realną sytuację życiową i potwierdzi, czy faktycznie potrzebujesz wsparcia. Ośrodek ma zazwyczaj 30 dni na rozpatrzenie Twojej sprawy.