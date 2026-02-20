Świadczenia wspierające - od 792 zł do 4353 zł miesięcznie

W 2025 roku, więcej osób z niepełnosprawnościami zyskało prawo do świadczenia wspierającego. Z początkiem marca świadczenie to uległo zwiększeniu, a jego wysokość waha się od 754 zł do 4134 zł miesięcznie, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia.

Reklama

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji emeryturi rent w 2026 r. Wyniesie on 105,3 proc. To oznacza, iż od 1 marca 2026 r. renta socjalna wzrośnie do 1 978,49 zł.

Czyli najniższe świadczenie wspierające od 1 marca 2026 r. wyniesie 792 zł, czyli wzrośnie o 40 zł. Najwyższa kwota świadczenia wspierającego od 1 marca 2026 r. to 4353 zł.

Kiedy i komu przysługuje świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające zostało wprowadzone w Polsce w trzech etapach. Pierwszy etap rozpoczął się 1 stycznia 2024 roku, a jego celem było udostępnienie świadczenia osobom z niepełnosprawnościami o najwyższych poziomach potrzeby wsparcia (od 87 do 100 punktów). Drugi etap, który rozpoczął się 1 stycznia 2025 roku, rozszerza dostępność świadczenia na osoby z niższymi poziomami potrzeby wsparcia (od 78 do 86 punktów). Trzeci etap, wszedł w życie 1 stycznia 2026 roku, umożliwił korzystanie ze świadczenia także osobom z poziomem potrzeby wsparcia wynoszącym od 70 do 77 punktów.

Zmiany w wysokości świadczenia wspierającego

Reklama

Od 1 marca 2026 roku wprowadzono zmiany w wysokości świadczenia wspierającego, które są powiązane z wysokością renty socjalnej. W wyniku waloryzacji renta socjalna wzrosła z 1878,91 zł do 1 978,49 zł. To z kolei przełożyło się na wyższe świadczenie wspierające. Maksymalna kwota świadczenia wynosi teraz 4353 zł, a minimalna 792 zł.

Dla osób, które w wyniku zmian w 2026 roku zyskały prawo do świadczenia wspierającego, wysokość wypłat zależy od poziomu przyznanego wsparcia.

Przykład Na przykład osoby, które mają przyznane 78-79 punktów, otrzymają 60 proc. renty socjalnej, co przekłada się na miesięczną kwotę 1188 zł. Z kolei osoby, które osiągnęły poziom 85-86 punktów, mogą liczyć na 120 proc. renty socjalnej, czyli około 2375 zł miesięcznie.

Zasady przyznawania świadczenia wspierającego

Świadczenie wspierające przysługuje:

osobom z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18. rok życia

posiadają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów.

Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów osoby z niepełnosprawnością oraz jej rodziny i nie wiąże się z żadnymi ograniczeniami dotyczącymi aktywności zawodowej lub pobierania innych świadczeń emerytalno-rentowych.

Wysokość świadczenia zależna od poziomu potrzeby wsparcia

Wysokość świadczenia wspierającego zależy od liczby punktów przyznanych w decyzji o potrzebie wsparcia, co oznacza, że osoby z wyższymi punktami mogą liczyć na wyższe świadczenie. Przykładowe poziomy świadczenia to: