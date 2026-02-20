ZUS informuje, że renta socjalna finansowana jest ze środków budżetowych, a jej wysokość podlega corocznej waloryzacji – odbywa się ona 1 marca każdego roku.
Kto może ubiegać się o rentę socjalną?
Aby otrzymać rentę socjalną, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Przysługuje ona osobom pełnoletnim, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy z powodu trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ten uszczerbek musi powstać w:
- dzieciństwie (przed ukończeniem 18. roku życia),
- czasie nauki w szkole lub na uczelni (przed ukończeniem 25 lat),
- trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
Renta może być przyznana na stałe, jeśli niezdolność do pracy ma charakter trwały, lub na określony czas – w przypadku czasowej niezdolności.
Kto nie może otrzymać renty socjalnej?
Nie wszyscy mogą liczyć na rentę socjalną. Nie przysługuje ona osobom, które:
- mają prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalnego,
- pobierają nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
- otrzymują zagraniczne świadczenia rentowe,
- posiadają nieruchomość rolną powyżej 5 ha przeliczeniowych,
- są tymczasowo aresztowane lub odbywają karę więzienia.
Dodatek do renty socjalnej – nawet 2704 zł miesięcznie
Osoby z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji mogą liczyć na dodatek dopełniający w wysokości 2704 zł brutto miesięcznie. Wniosek o to świadczenie (EDD-SOC) można składać od 1 stycznia 2025 roku.
Osoby pobierające rentę socjalną mogą podejmować pracę, ale muszą uważać na limity zarobków. W przypadku przekroczenia określonych progów ZUS może zmniejszyć lub zawiesić świadczenie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję