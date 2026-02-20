ZUS informuje, że renta socjalna finansowana jest ze środków budżetowych, a jej wysokość podlega corocznej waloryzacji – odbywa się ona 1 marca każdego roku.

Kto może ubiegać się o rentę socjalną?

Aby otrzymać rentę socjalną, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Przysługuje ona osobom pełnoletnim, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy z powodu trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ten uszczerbek musi powstać w:

  • dzieciństwie (przed ukończeniem 18. roku życia),
  • czasie nauki w szkole lub na uczelni (przed ukończeniem 25 lat),
  • trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta może być przyznana na stałe, jeśli niezdolność do pracy ma charakter trwały, lub na określony czas – w przypadku czasowej niezdolności.

Kto nie może otrzymać renty socjalnej?

Nie wszyscy mogą liczyć na rentę socjalną. Nie przysługuje ona osobom, które:

  • mają prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalnego,
  • pobierają nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
  • otrzymują zagraniczne świadczenia rentowe,
  • posiadają nieruchomość rolną powyżej 5 ha przeliczeniowych,
  • są tymczasowo aresztowane lub odbywają karę więzienia.

Dodatek do renty socjalnej – nawet 2704 zł miesięcznie

Osoby z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji mogą liczyć na dodatek dopełniający w wysokości 2704 zł brutto miesięcznie. Wniosek o to świadczenie (EDD-SOC) można składać od 1 stycznia 2025 roku.

Osoby pobierające rentę socjalną mogą podejmować pracę, ale muszą uważać na limity zarobków. W przypadku przekroczenia określonych progów ZUS może zmniejszyć lub zawiesić świadczenie.