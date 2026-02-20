ZUS informuje, że renta socjalna finansowana jest ze środków budżetowych, a jej wysokość podlega corocznej waloryzacji – odbywa się ona 1 marca każdego roku.

Kto może ubiegać się o rentę socjalną?

Aby otrzymać rentę socjalną, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Przysługuje ona osobom pełnoletnim, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy z powodu trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ten uszczerbek musi powstać w:

dzieciństwie (przed ukończeniem 18. roku życia),

czasie nauki w szkole lub na uczelni (przed ukończeniem 25 lat),

trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta może być przyznana na stałe, jeśli niezdolność do pracy ma charakter trwały, lub na określony czas – w przypadku czasowej niezdolności.

Kto nie może otrzymać renty socjalnej?

Nie wszyscy mogą liczyć na rentę socjalną. Nie przysługuje ona osobom, które:

mają prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalnego,

pobierają nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

otrzymują zagraniczne świadczenia rentowe,

posiadają nieruchomość rolną powyżej 5 ha przeliczeniowych,

są tymczasowo aresztowane lub odbywają karę więzienia.

Osoby z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji mogą liczyć na dodatek dopełniający w wysokości 2704 zł brutto miesięcznie. Wniosek o to świadczenie (EDD-SOC) można składać od 1 stycznia 2025 roku.

Osoby pobierające rentę socjalną mogą podejmować pracę, ale muszą uważać na limity zarobków. W przypadku przekroczenia określonych progów ZUS może zmniejszyć lub zawiesić świadczenie.