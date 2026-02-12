Poznań kontynuuje walkę ze smogiem i oferuje mieszkańcom program Kawka Bis 2026, która to inicjatywa pozwala niemal bezkosztowo pożegnać się z uciążliwym ogrzewaniem węglowym. Miasto bierze na siebie ciężar finansowy inwestycji, o ile wybierzesz ekologiczne źródło ciepła.

W 2026 roku nabór wniosków ruszył na początku stycznia i potrwa do 31 lipca 2026 roku. To wystarczająco dużo czasu, by zaplanować remont, ale zbyt mało, by zwlekać z formalnościami. Urząd Miasta obsługuje wyłącznie umówionych klientów, więc Twoim pierwszym krokiem powinna być rezerwacja wizyty przez internetowy kalendarz lub infolinię Poznań Kontakt.

Dotacje na piec. Ile konkretnie otrzymasz?

Program Kawka Bis wyróżnia się na tle innych dotacji tym, że może pokryć 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota, o jaką możesz wnioskować, to 35 000 zł. Na co możesz wydać te pieniądze?

Demontaż i utylizacja: Miasto płaci za usunięcie starego pieca kaflowego lub kotła oraz wywóz gruzu.

Miasto płaci za usunięcie starego pieca kaflowego lub kotła oraz wywóz gruzu. Nowe źródło ciepła: Dotacja obejmuje zakup i montaż pompy ciepła (powietrznej lub gruntowej), ogrzewania gazowego, elektrycznego lub podłączenie do cieplika miejskiego.

Dotacja obejmuje zakup i montaż pompy ciepła (powietrznej lub gruntowej), ogrzewania gazowego, elektrycznego lub podłączenie do cieplika miejskiego. Modernizacja instalacji: Możesz sfinansować przebudowę systemu centralnego ogrzewania oraz komina.

Możesz sfinansować przebudowę systemu centralnego ogrzewania oraz komina. Panele fotowoltaiczne: Otrzymasz na nie środki tylko wtedy, gdy montujesz je w pakiecie z pompą ciepła lub ogrzewaniem elektrycznym. Sam montaż fotowoltaiki nie podlega dotacji w tym programie.

Najważniejszy zakaz: Nie niszcz starego pieca przed umową. To najczęstszy błąd, który przekreśla szanse na pieniądze. Nie możesz zlikwidować starego pieca przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Urzędnicy muszą mieć możliwość sprawdzenia, czy w Twoim domu rzeczywiście działał "kopciuch".

Jeśli rozpoczniesz prace lub kupisz nowe urządzenia przed dopełnieniem formalności, miasto nie zwróci Ci ani grosza. Inwestycja musi ruszyć dopiero po tym, jak umowa z Miastem Poznań zostanie opatrzona podpisami obu stron.

Kto może ubiegać się o 35 tysięcy złotych?

Program jest skierowany do szerokiego grona odbiorców. O dotację mogą starać się osoby, które mają tytuł prawny do nieruchomości w Poznaniu. Do tej grupy należą osoby fizyczne (właściciele i współwłaściciele), wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, najemcy (pod warunkiem posiadania zgody właściciela i umowy najmu).

Kluczowym warunkiem jest posiadanie sprawnego pieca na paliwo stałe (węgiel, drewno), który stanowi główne źródło ogrzewania i jest zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Kary za "kopciuchy"

Wymiana pieca to w 2026 roku nie tylko kwestia ekologii, ale też obowiązku prawnego. Od 1 stycznia 2024 roku w Wielkopolsce obowiązuje zakaz używania kotłów bezklasowych. Jeśli nadal ogrzewasz dom takim urządzeniem, łamiesz prawo. Straż Miejska regularnie kontroluje domostwa. Za korzystanie z "kopciucha" możesz otrzymać mandat w wysokości 5000 zł. Inwestując w nowe ogrzewanie z programem Kawka Bis, unikasz tych dotkliwych kar i dbasz o czyste powietrze w swojej okolicy. Warto też pamiętać, że do końca 2027 roku musisz wymienić piece klasy 3 i 4.

Pułapka gazowa? Co musisz wiedzieć o ogrzewaniu gazowym

Choć polskie przepisy w 2026 roku wciąż pozwalają na dotowanie kotłów gazowych, eksperci i urzędnicy zalecają ostrożność. Unia Europejska dąży do całkowitego wycofania paliw kopalnych z ogrzewnictwa indywidualnego. Wybierając gaz, musisz liczyć się z tym, że w przyszłości ceny tego paliwa mogą znacząco wzrosnąć. Wynika to z nowych unijnych opłat za emisję CO2. Jeśli masz taką możliwość, rozważ pompę ciepła, która jest rozwiązaniem bardziej przyszłościowym i odpornym na nowe podatki emisyjne.

Zanim złożysz wniosek, wykonaj te trzy kroki, aby uniknąć odrzucenia dokumentów:

Zamów opinię kominiarską: Musisz mieć dokument potwierdzający, że Twój piec na paliwo stałe jest sprawny i używany.

Zdobądź zgody: Jeśli dom ma kilku właścicieli, każdy z nich musi podpisać zgodę na zmianę systemu ogrzewania.

Umów wizytę: Zarezerwuj termin w Urzędzie Miasta Poznania. Bez rezerwacji nie zostaniesz obsłużony.

Po podpisaniu umowy masz określony czas na wykonanie prac i ich rozliczenie. Pamiętaj, że termin zakończenia inwestycji wpisany w umowę jest ostateczny i miasto go nie przedłuży.