Rząd obniżył minimalną miesięczną wpłatę na Konto Mieszkaniowe z 500 zł do 300 zł. To oznacza, że teraz więcej osób może systematycznie odkładać na własny kąt bez nadmiernego obciążania domowego portfela. Maksymalnie możesz wpłacić 2000 zł miesięcznie. Co ważne, program stał się bardziej dostępny. Wcześniej konto mogły otworzyć osoby do 45. roku życia. Od stycznia 2026 roku dolna granica to 13 lat, a górna została zniesiona.

Premia od państwa

Największym magnesem Konta Mieszkaniowego jest Premia Mieszkaniowa. Państwo co roku dolicza do Twoich oszczędności dodatkową kwotę. Jak to działa? Urzędnicy sprawdzają dwa wskaźniki: roczną inflację oraz zmianę cen 1 m² mieszkań. System automatycznie wybiera ten, który jest dla Ciebie korzystniejszy.

W 2026 roku podniesiono minimalny wskaźnik tej premii z 0,01 do 0,04. Aby ją otrzymać, musisz wykonać co najmniej 11 wpłat w roku (każda po minimum 300 zł). Raz w roku możesz wziąć "wakacje od oszczędzania" i nie wpłacić nic bez żadnych konsekwencji.

Zwykłe konta oszczędnościowe "zjadają" część Twoich zysków przez podatek dochodowy (tzw. podatek Belki). Na Koncie Mieszkaniowym nie płacisz ani grosza podatku od wypracowanych odsetek. Wszystko, co bank doliczy do Twojego kapitału, zostaje w Twojej kieszeni, o ile przeznaczysz środki na cel mieszkaniowy.

Dla kont otwartych od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje nowe oprocentowanie: wynosi ono połowę stopy referencyjnej NBP (nie mniej niż 0,1 proc. w skali roku).

Konto Mieszkaniowe. Dla kogo?

Program celuje przede wszystkim w osoby, które nigdy nie posiadały domu ani mieszkania. Istnieją jednak ważne wyjątki, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi. Możesz otworzyć konto, nawet jeśli masz już mieszkanie, pod warunkiem, że żyjesz w nim z co najmniej dwójką dzieci, a metraż lokalu nie przekracza:

50 m² (przy 2 dzieci),

75 m² (przy 3 dzieci),

90 m² (przy 4 dzieci),

Bez limitu (przy 5 i większej liczbie dzieci).

Z programu skorzystasz także, jeśli odziedziczyłeś niewielki udział w nieruchomości (do 50 proc.) przed rozpoczęciem oszczędzania lub straciłeś dom w wyniku katastrofy budowlanej.

Na co wydasz zaoszczędzone pieniądze?

Konto Mieszkaniowe 2026 to nie tylko zakup lokalu od dewelopera. Pieniądze wraz z premią możesz przeznaczyć na zakup pierwszego mieszkania lub budowę domu, wkład mieszkaniowy w spółdzielni, partycypację w SIM lub TBS, nowość: remont lub przebudowę nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia. Po zakończeniu oszczędzania (które może trwać od 3 do 10 lat) masz aż 5 lat na wydanie zgromadzonych środków.