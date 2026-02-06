PKO Bank Polski zaplanował prace techniczne na noc z piątku na sobotę (7 lutego 2026 roku). Utrudnienia rozpoczną się punktualnie o 00:00 i potrwają do godziny 05:00 rano. Bank celowo wybrał godziny nocne, aby zminimalizować uciążliwość dla klientów. Mimo to osoby, które aktywnie korzystają z bankowości elektronicznej po północy, powinny przygotować się na przerwę w dostępie do swoich pieniędzy przez internet.

Jakie serwisy przestaną działać?

W czasie trwania prac technicznych klienci napotkają problemy z logowaniem i realizacją operacji w najpopularniejszych systemach banku. Utrudnienia dotkną użytkowników aplikacji mobilnej IKO, serwisu internetowego iPKO oraz iPKO biznes, aplikacji PKO Junior, serwisu Inteligo.

Bank ostrzega, że w tym czasie dostęp do konta może być całkowicie zablokowany lub skrajnie utrudniony. Jeśli planujesz nocne zakupy w sieci lub musisz opłacić pilne rachunki, zrób to przed północą.

Karty będą działać

Mamy też ważną informację dla osób, które planują nocne wyjście lub podróż. Płatności kartami płatniczymi będą działać bez zakłóceń. Bez problemu zapłacisz za zakupy w sklepach stacjonarnych, na stacjach benzynowych czy w restauracjach. Przerwa techniczna dotyczy wyłącznie systemów elektronicznych i aplikacji mobilnych, a nie infrastruktury odpowiedzialnej za autoryzację transakcji kartowych.

Bank apeluje o wcześniejsze transakcje

PKO BP w oficjalnym komunikacie prosi wszystkich klientów – zarówno indywidualnych, jak i biznesowych – o wyrozumiałość. Specjaliści banku podkreślają, że regularne prace serwisowe są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo i nowoczesność świadczonych usług. "Jeśli możesz, wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej" – radzi przedstawiciel banku.