UOKiK: Klauzule PKO BP dotyczące zmiany oprocentowania kredytu konsumenckiego niedozwolone

Jak poinformował urząd w komunikacie prasowym, prezes UOKiK Tomasz Chróstny uznał klauzule PKO BP dotyczące zmiany oprocentowania kredytu konsumenckiego za niedozwolone, zakazał ich stosowania i nałożył na bank 79 mln 291 tys. 800 zł kary.

Zdaniem Chróstnego kwestionowane klauzule nie określają wystarczająco przesłanek zmiany oprocentowania, ani nie wskazują, w jaki sposób konsument może zweryfikować zasadność i zakres tej zmiany. „Dają bankowi bardzo szerokie pole interpretacji, a w praktyce możliwość arbitralnego kształtowania oprocentowania kredytu” - ocenił urząd.

Decyzja UOKiK nie jest prawomocna

Decyzja nie jest prawomocna, a bank może odwołać się od niej do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.