800 zł za każde pracujące dziecko

Głównym założeniem petycji jest przyznanie emerytom stałego, miesięcznego dodatku. Kwota 800 zł miałaby przysługiwać za każde dziecko, które zostało wychowane przez seniora, obecnie pracuje zawodowo, odprowadza podatki w Polsce. Autor petycji podkreśla, że to właśnie dzieci obecnych emerytów generują dziś dochody państwa i finansują obecny system ubezpieczeń. Ich rodzice natomiast czują się pominięci w podziale rządowych benefitów.

Pomysłodawcy wyliczają, że dzisiejsi rodzice otrzymają od państwa łącznie ponad 172 tys. zł na każde dziecko (przez 18 lat trwania programu 800 plus). Seniorzy, którzy wychowywali dzieci w latach 80. czy 90., nie mogli liczyć na żadne wsparcie. Argumenty zawarte w petycji to brak pomocy w przeszłości, spadek wartości emerytur i wysokie opodatkowanie. Emeryci wychowywali dzieci własnym kosztem, bez świadczeń socjalnych. Średnia emerytura w relacji do zarobków systematycznie spada. Seniorzy twierdzą, że głównie dokładają się do budżetu, nie dostając nic w zamian.

800 plus dla seniora. Co na to rząd? Ministerstwo odpowiada

Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa odniósł się już do tych postulatów. Resort chwali się sukcesami programu "Rodzina 800 plus" i podkreśla znaczenie polityki prorodzinnej, jednak w kwestii dodatku dla seniorów stawia sprawę jasno. Ministerstwo wskazuje, że obecna ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie zajmuje się dodatkami do emerytur. Tym samym resort unika konkretnej deklaracji o wprowadzeniu nowego świadczenia, skupiając się na wspieraniu obecnych rodziców.

800 plus dla seniora. Kiedy może wejść w życie?

Obecnie inicjatywa ma formę petycji. Choć dokument trafił do Kancelarii Prezydenta w czerwcu 2025 roku, do tej pory nie trafił do oficjalnego harmonogramu prac Sejmu. Oznacza to, że na ten moment nie istnieją żadne gotowe przepisy ani konkretna data wypłat. Inicjatywa pozostaje jednak żywa w debacie publicznej ze względu na rosnące oczekiwania społeczne i trudną sytuację materialną wielu osób starszych.