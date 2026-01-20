Ogólnopolska Karta Seniora działa jak tradycyjna karta lojalnościowa. Wystarczy, że okażesz ją przed wystawieniem rachunku, a partner programu naliczy rabat. Obecnie zniżki oferuje aż 4500 firm. Najpopularniejsze kategorie ulg:

Zdrowie i rehabilitacja: Tańsze wizyty u specjalistów, turnusy w sanatoriach i uzdrowiskach oraz zniżki na sprzęt ortopedyczny.

oraz Turystyka: Tańsze noclegi w hotelach, pensjonatach i ośrodkach wypoczynkowych w całej Polsce.

w całej Polsce. Kultura i rozrywka: Bilety do kin, teatrów, muzeów oraz na lokalne wydarzenia w preferencyjnych cenach.

oraz na lokalne wydarzenia w preferencyjnych cenach. Usługi codzienne: Rabaty u fryzjerów, kosmetyczek, w kawiarniach, a nawet w serwisach samochodowych.

Jak odebrać własną kartę?

Masz dwie drogi do uzyskania Ogólnopolskiej Karty Seniora. Wybór zależy od tego, gdzie mieszkasz.

Opcja 1: Za darmo w Twoim urzędzie. Sprawdź, czy Twoja miejscowość należy do programu "Gmina Przyjazna Seniorom". Obecnie robią to 312 samorządy. W takim przypadku udaj się do urzędu gminy lub miasta. Odbierz kartę bez żadnych opłat.

Sprawdź, czy Twoja miejscowość należy do programu "Gmina Przyjazna Seniorom". Obecnie robią to 312 samorządy. W takim przypadku udaj się do urzędu gminy lub miasta. Odbierz kartę bez żadnych opłat. Opcja 2: Przez internet (dla każdego). Jeśli Twoja gmina nie finansuje kart, możesz wyrobić ją samodzielnie. Wejdź na stronę glosseniora.pl. Wypełnij formularz zgłoszeniowy online. Opłać składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia MANKO (np. 35 zł za rok lub 50 zł za dwa lata). Karta przyjdzie pocztą na Twój adres.

Gdzie szukać punktów ze zniżkami?

Pełną i aktualną listę partnerów znajdziesz w wyszukiwarce na stronie www.oks.glosseniora.pl. Możesz tam filtrować firmy według swojej lokalizacji lub konkretnej branży (np. "zdrowie" lub "gastronomia"). Co ważne, karta jest ogólnopolska – oznacza to, że mieszkając w Gdańsku, możesz korzystać ze zniżek podczas wakacji w Zakopanem.

Stowarzyszenie MANKO. Kto za tym stoi?

Program prowadzi Stowarzyszenie MANKO, wydawca magazynu "Głos Seniora". Organizacja od 27 lat walczy o lepszą jakość życia osób starszych. Środki z Twoich składek stowarzyszenie przeznacza na kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa i aktywizacji seniorów.