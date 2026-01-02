Zatory płatnicze narastają. Co piąta firma obawia się opóźnień od kontrahentów

Na koniec listopada 2025 roku łączna kwota zaległości różnych sektorów gospodarki z tytułu kredytowych i pozakredytowych zobowiązań, opóźnionych o 30 dni i na co najmniej 500 zł, zbliżyła się do 46,2 mld zł – wynika z opublikowanego w piątek raportu BIG InfoMonitor. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego to wzrost o ponad 1,9 mld zł i o ponad 3,7 mld zł w odniesieniu do listopada 2023 roku. W 2026 r. – jak podał BIG InfoMonitor - 76 proc. przedsiębiorców planuje wdrożyć działania, które mają ich uchronić przed zatorami płatniczymi.

„(…) lawinowo narasta problem nieterminowych wpłat – obawy o opóźnienia płatności od kontrahentów zgłasza już co piąta firma (19 proc.), co stanowi drastyczny wzrost o 13,8 pkt proc. w stosunku do poprzednich lat” – czytamy w raporcie firmy.

„Znamienny jest wzrost znaczenia strategii polegających na skracaniu terminów płatności oraz ubezpieczaniu należności, co deklaruje odpowiednio 19 proc. i 17 proc. firm. Stanowi to wyraźny skok w porównaniu z 2022 rokiem, kiedy na te rozwiązania decydowało się odpowiednio jedynie 6 proc. i 2,6 proc. podmiotów” – napisano.

ZUS, energia i podatki największym ryzykiem. Mimo to firmy nadal inwestują

W publikacji zauważono, że przedsiębiorców niepokoją koszty stałe. Podwyżka składek ZUS jest wskazywana przez 29 proc. z nich jako największa obawa związana z 2026 r. W połączeniu z wysokimi cenami energii i gazu oraz niekorzystnymi zmianami podatkowymi (22 proc.) tworzy to mieszankę, która może zdusić inwestycje. Lista rodzajów ryzyka jest jednak znacznie dłuższa i mocno osadzona w aktualnej sytuacji rynkowej. Przedsiębiorcy z niepokojem patrzą na dalszy wzrost płacy minimalnej (19 proc.) oraz utrzymującą się niepewność geopolityczną (18 proc.).

„Dla większości przedsiębiorców mijający rok był czasem efektywnej walki o rynek. Okres ten pozytywnie ocenia 51 proc. badanych przedsiębiorstw, przy czym co szósty właściciel firmy mówi, że był to czas »zdecydowanie dobry«. Sukces ten nie wziął się znikąd – firmy postawiły na rozwój swoich produktów i usług (35 proc.), ale też zainwestowały w kompetencje pracowników (29 proc.)” – tłumaczą autorzy raportu BIG InfoMonitor.

Dodali, że w minionym roku ponad jedna czwarta przedsiębiorców zdołała skutecznie powiększyć skalę swojej działalności - 27 proc. z nich pozyskało nowych klientów lub kontrahentów, a 26 proc. odnotowało realną poprawę wyników finansowych. Co istotne, rozwój ten wprost przełożył się również na sytuację rynku pracy – 24 proc. firm zwiększyło w tym czasie zatrudnienie. Co piąty przedsiębiorca (20 proc.) ocenia rok 2025 negatywnie z perspektywy prowadzenia biznesu.

Raport został oparty na badaniu wykonanym dla BIG InfoMonitor przez Keralla Research wśród 500 firm w grudniu 2025. (PAP)

