„Długoterminowa prognoza dla funduszu emerytalnego do 2080 roku wskazuje na stabilność finansową systemu mimo postępujących zmian demograficznych” - pisze Zakład Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie na swojej stronie internetowej. Jak dokładnie wygląda prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego? ZUS podaje wyliczenia sięgające daleko w przyszłość.

Deficyt rośnie, ale emerytury są bezpieczne

ZUS wyjaśnia, że w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyodrębnione są cztery fundusze: emerytalny, rentowy, chorobowy i wypadkowy. Długoterminowa prognoza wpływów i wydatków jest przygotowywana co 3 lata tylko dla funduszu emerytalnego i jest opracowywana w trzech wariantach: pesymistycznym, optymistycznym i pośrednim. Wyniki prognozy wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do roku 2080 pokazują, że w analizowanym okresie niezbędne będzie dalsze zasilanie funduszu emerytalnego poza składkowymi przychodami. Należy podkreślić, że wypłaty emerytur nie są zagrożone i są gwarantowane przez państwo.

Prognozowany deficyt roczny funduszu emerytalnego (w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2024 r.) w wariancie pośrednim wyniesie w 2026 r. 98,3 mld zł, a w 2080 r. wzrośnie o 37,7 mld zł do 136,1 mld zł.„Prognozę funduszu emerytalnego warto analizować w ujęciu procentowym względem produktu krajowego brutto (PKB), a nie jedynie w wartościach kwotowych. Takie podejście zapewnia bowiem bardziej miarodajny obraz sytuacji” - podkreśla ZUS.

„Odnosząc prognozowane saldo funduszu emerytalnego do PKB, widzimy, że w pierwszych latach prognozy sytuacja funduszu będzie się pogarszać. Ale na koniec prognozowanego okresu w wariancie pośrednim saldo roczne funduszu emerytalnego wyrażone w procencie PKB w 2080 r. wyniesie -2,1%, wobec -2,5% prognozowanych w 2026 roku” - stwierdza Zakład w raporcie.

Nie kwoty, lecz PKB pokazuje prawdziwy obraz systemu

ZUS podaje konkretne liczby. Otóż w rozbiciu na poszczególne dekady objęte prognozą wygląda to następująco:

Saldo roczne funduszu emerytalnego w % PKB

2030 r. (- 2,6%),

2040 r. (- 2,5%),

2050 r. (- 3,1%),

2060 r. (- 2,8%),

2070 r. (- 1,9%),

2080 r. (- 2,1%).

Coraz więcej emerytów, a wydolność ZUS rośnie

Jest też wyliczenie ZUS dotyczące liczby emerytów. W tych samych latach prognozowana liczba emerytów, którym świadczenie będzie wypłacane z funduszu emerytalnego wygląda następująco:

Prognozowana liczba emerytów - stan na koniec roku

2030 r. 7,9 mln,

2040 r. 8,9 mln,

2050 r. 10,2 mln,

2060 r. 10,6 mln,

2070 r. 10,0 mln,

2080 r. 9,7 mln.

„Miarą efektywności funduszu emerytalnego jest jego wydolność (rozumiana jako iloraz wpływów i wydatków). W prognozowanym okresie w wariancie pośrednim rośnie ona o 4,5 pp. (z 71,1% w 2026 r. do 75,6% w 2080 r.)” - pisze ZUS. Zobacz: cały raport opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS