Miedź drożeje na LME i Comex – ceny blisko historycznych poziomów
Miedź w dostawach 3-miesięcznych na LME rośnie o 0,62 proc. i jest wyceniana po 12.545 USD za tonę.
Na Comex w Nowym Jorku miedź zwyżkuje o 1 proc. i kosztuje 5,7380 USD za funt.
Zakłócenia w kopalniach i obawy o cła napędzają rekordowy rok miedzi
Cena miedzi wzrosła o 42 proc. na LME w 2025 roku, co było spowodowane zakłóceniami w kopalniach i obawami dotyczącymi ceł na rafinowaną miedź, które skłoniły inwestorów do zwiększenia dostaw do Stanów Zjednoczonych, co doprowadziło do napięć na rynkach w innych krajach.
Miedź osiągnęła serię rekordowych wzrostów pod koniec roku, co uczyniło ją najlepiej radzącym sobie metalem przemysłowym. W 2025 roku doszło do wypadków w kopalniach w Indonezji, Chile i Demokratycznej Republice Konga, co ograniczyło wydobycie.
Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME spadła o 136 USD i kosztowała 12.432 USD za tonę. (PAP Biznes)
