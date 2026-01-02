Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Nowe progi wiekowe w 2025 i 2026 roku

Zasady przyznawania świadczenia zależą od Twojej daty urodzenia. Państwo stopniowo podnosi wiek uprawniający do wypłaty. W najbliższym czasie progi wyglądają następująco:

Kobiety : W latach 2025–2026 muszą mieć ukończone co najmniej 56 lat.

: W latach 2025–2026 muszą mieć ukończone co najmniej Mężczyźni: W latach 2025–2026 muszą mieć ukończone co najmniej 61 lat.

Z każdym kolejnym dwuleciem próg ten będzie rósł o rok, aż osiągnie powszechny wiek emerytalny. Samo osiągnięcie wieku to nie wszystko. Aby ZUS przyznał Ci pieniądze, musisz spełnić trzy kluczowe warunki:

30 lat stażu: Musisz udowodnić 30-letni okres składkowy i nieskładkowy.

Musisz udowodnić 30-letni okres składkowy i nieskładkowy. 20 lat "przy tablicy": Wymagane jest 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej połowy etatu.

Wymagane jest 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej połowy etatu. Rozwiązanie stosunku pracy: Musisz zakończyć pracę na swój wniosek. Warunek ten uznawany jest za spełniony także wtedy, gdy szkoła zostanie zlikwidowana lub umowa wygaśnie po okresie "stanu nieczynnego".

Ostatnim miejscem Twojego zatrudnienia przed złożeniem wniosku musi być placówka oświatowa (np. szkoła, przedszkole, ośrodek wychowawczy).

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Ile pieniędzy wypłaci państwo?

Świadczenie kompensacyjne oblicza się podobnie jak nową emeryturę. ZUS bierze sumę zwaloryzowanych składek i kapitału początkowego, a następnie dzieli ją przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat. Twoja wypłata nie może być niższa niż najniższa emerytura w Polsce, która od 1 marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto. Według danych ZUS z września 2025 r., średnie świadczenie wynosi około 4300 zł.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Jakie dokumenty są potrzebne?

Wniosek (formularz ENSK) złóż najwcześniej na 30 dni przed spełnieniem warunków. Dołącz do niego:

Informację o okresach składkowych i nieskładkowych.

Dokumenty potwierdzające pracę nauczycielską.

Dokumentację płacową sprzed 1999 roku.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Kiedy kończy się wypłata?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ma charakter okresowy. Państwo przestanie je wypłacać w dniu poprzedzającym nabycie prawa do emerytury, i osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Z tej formy wsparcia korzysta obecnie blisko 10 tysięcy pedagogów w całym kraju.