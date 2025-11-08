Abonament RTV od lat budzi spore emocje i jest jednym z najbardziej dyskutowanych obowiązków wśród Polaków. Choć coraz więcej osób odchodzi od korzystania z tradycyjnego radia i telewizji, przepisy wciąż nakładają na większość gospodarstw domowych obowiązek jego opłacania. Już samo posiadanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego wystarczy, by powstał obowiązek uiszczania opłaty. Problem polega na tym, że część osób o tym zapomina, a inni świadomie unikają płacenia, ryzykując wysokimi karami finansowymi, a nawet egzekucją komorniczą. W dalszej części artykułu omawiamy, kto jest zobowiązany do płacenia abonamentu RTV, kto może skorzystać ze zwolnienia oraz jakie konsekwencje grożą za brak opłaty.

Abonament RTV. Przepisy prawne

Obowiązek opłacania abonamentu RTV został określony w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728). Zgodnie z jej zapisami, każda osoba prywatna oraz instytucja, która posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi go zarejestrować i regularnie uiszczać stosowną opłatę. Co ważne, obowiązek ten powstaje już z chwilą posiadania urządzenia zdolnego do odbioru sygnału RTV – niezależnie od tego, czy sprzęt jest faktycznie używany, czy jedynie znajduje się w gospodarstwie domowym.

Ile kosztuje abonament RTV w 2025 roku?

W 2025 roku wysokość abonamentu RTV pozostała na tym samym poziomie, co w roku poprzednim. Nadal obowiązują dwie główne stawki opłat: 8,70 zł miesięcznie za korzystanie z odbiornika radiowego oraz 27,30 zł miesięcznie za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny. Ustawodawca przewidział jednak zniżki dla osób, które zdecydują się zapłacić z góry za dłuższy okres. Rabaty wynoszą odpowiednio:

3% przy opłacie z góry za 2 miesiące,

4% przy płatności za 3 miesiące,

5% przy rozliczeniu półrocznym,

10% w przypadku jednorazowej wpłaty za cały rok.

Poniżej zaprezentowano szczegółowe zestawienie obowiązujących w 2025 roku stawek z uwzględnieniem przysługujących ulg, zależnych od wybranego okresu rozliczeniowego.

Liczba opłacanych miesięcy z góry Wysokość opłaty za odbiornik radiowy (ze zniżką) Wysokość opłaty za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy (ze zniżką) 1 miesiąc 8,70 zł 27,30 zł 2 miesiące 16,90 zł 53,00 zł 3 miesiące 25,10 zł 78,70 zł 4 miesiące 33,80 zł 106,00 zł 5 miesięcy 42,00 zł 131,70 zł 6 miesięcy 49,60 zł 155,70 zł 7 miesięcy 58,30 zł 183,00 zł 8 miesięcy 66,50 zł 208,70 zł 9 miesięcy 74,70 zł 234,40 zł 10 miesięcy 83,40 zł 261,70 zł 11 miesięcy 91,60 zł 287,40 zł 12 miesięcy 94,00 zł 294,90 zł

Od 1 stycznia 2026 roku podwyżka opłaty za abonament RTV

Od 2026 roku wejdą w życie podwyżki abonamentu RTV, ogłoszone przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Zmiany obejmą zarówno użytkowników odbiorników radiowych, jak i telewizyjnych. Zgodnie z nowymi stawkami miesięczna opłata wyniesie:

9,50 zł za posiadanie radia (dotychczas 8,70 zł),

30,50 zł za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny (dotychczas 27,30 zł).

W dalszym ciągu obowiązywać będą zniżki dla osób, które opłacą abonament z wyprzedzeniem. Ich wysokość pozostanie bez zmian i wyniesie:

3% przy zapłacie za dwa miesiące,

4% przy opłacie za trzy miesiące,

5% przy płatności półrocznej,

10% przy jednorazowym uregulowaniu należności za cały rok.

Od 1 stycznia 2026 roku wyższe będą też kary za niepłacenie abonamentu RTV

Za nieterminowe uregulowanie abonamentu RTV lub brak rejestracji posiadanego odbiornika grozi kara finansowa w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej opłaty abonamentowej.

W praktyce oznacza to, że w 2025 roku sankcje wynoszą:

261 zł – w przypadku nieopłacenia abonamentu za radio,

819 zł – za brak opłat za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny.

Od 2026 roku kwoty te wzrosną do:

285 zł – dla użytkowników radia,

915 zł – dla posiadaczy telewizora lub zestawu RTV.

Choć kara ma charakter jednorazowy, uporczywe uchylanie się od obowiązku może doprowadzić do egzekucji prowadzonej przez urząd skarbowy lub komornika, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i konsekwencjami finansowymi.

Kogo dotyczy obowiązek opłacania abonamentu RTV?

Każda osoba posiadająca odbiornik radiowy lub telewizyjny ma obowiązek uiszczania opłat abonamentowych RTV. Zgodnie z przepisami, już sam fakt posiadania sprzętu zdolnego do odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, niezależnie od tego, czy jest on faktycznie używany, nakłada na właściciela obowiązek opłacania abonamentu.

W praktyce dotyczy to m.in. telewizorów, radioodbiorników, wież audio, a także radia zamontowanego w samochodzie. Rejestracji urządzenia można dokonać osobiście w dowolnej placówce Poczty Polskiej lub zdalnie – poprzez formularz internetowy dostępny na stronie operatora.

Abonament RTV - kontrole w 2025 roku

Kontrole związane z opłacaniem abonamentu RTV prowadzą wyznaczeni inspektorzy Poczty Polskiej. W całym kraju działa ich jedynie kilkudziesięciu, dlatego kontrole najczęściej obejmują firmy, urzędy i instytucje publiczne, natomiast wizyty w prywatnych domach należą do rzadkości. Warto podkreślić, że pracownik Poczty Polskiej nie ma prawa wejść do mieszkania bez zgody właściciela, może jednak poprosić o okazanie dowodu rejestracji odbiornika lub wystosować wezwanie do uregulowania zaległych należności.

Dług za abonament RTV – postępowanie egzekucyjne

Jeżeli podczas kontroli okaże się, że dana osoba nie reguluje należności z tytułu abonamentu RTV, w pierwszej kolejności otrzymuje pisemne upomnienie. Od chwili jego doręczenia ma 7 dni na uiszczenie zaległej opłaty. Jeśli w tym terminie nie nastąpi wpłata, Poczta Polska wystawia tytuł wykonawczy i przekazuje sprawę do urzędu skarbowego. Dalsze postępowanie prowadzą poborcy skarbowi, dysponujący uprawnieniami zbliżonymi do tych, które posiadają komornicy sądowi.

Czy urząd skarbowy może zająć emeryturę lub pensję za abonament RTV?

Jeżeli zaległości z tytułu abonamentu RTV nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, urząd skarbowy może wszcząć postępowanie egzekucyjne i odzyskać należności m.in. z:

wynagrodzenia za pracę ,

, emerytury lub renty ,

, środków zgromadzonych na koncie bankowym ,

, nadpłaty podatku.

Podstawą do rozpoczęcia egzekucji jest tytuł wykonawczy wystawiony przez Pocztę Polską i przekazany do urzędu skarbowego. Potrącenia dokonywane są automatycznie, bez potrzeby uzyskania zgody dłużnika, przy czym w przypadku świadczeń emerytalno-rentowych obowiązują limity ochronne, wynikające z przepisów o kwocie wolnej od zajęcia.

Kto nie ma obowiązku płacenia abonamentu RTV?

Z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych RTV w 2025 roku zwolnione są między innymi: