Program wsparcia zakupu pojazdów zeroemisyjnych "NaszEauto” wszedł w szerszą fazę. Jak poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, od 20 października bieżącego roku znacznie poszerzono krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie.

Program dofinansowania do aut elektrycznych- ważne zmiany

Wsparcie finansowe jest teraz dostępne nie tylko dla osób prywatnych, ale także dla instytucji publicznych, organizacji pozarządowych (NGO) oraz parków narodowych.

Zmieniające się zasady naboru umożliwiają skorzystanie z programu szerszej grupie podmiotów.

Obok dotychczasowych beneficjentów - osób fizycznych i prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą - do programu dołączają:

Instytucje publiczne,

Organizacje pozarządowe,

Parki narodowe.

Ponadto, wsparcie finansowe obejmuje teraz szerszy wachlarz pojazdów.

Oprócz samochodów osobowych (kategoria M1) dotacje można uzyskać również na zakup:

Samochodów dostawczych do 3,5 tony (kategoria N1),

Małe busy do przewozu osób o masie do 5 ton (kategoria M2).

Poziomy dofinansowania i nowe zasady

Dotacje różnią się w zależności od kategorii pojazdu i typu beneficjenta.

1. Samochody osobowe (M1): Maksymalna kwota dofinansowania: do 40 tys. zł. Wsparcie dotyczy zakupu, leasingu lub najmu długoterminowego nowych samochodów elektrycznych, których cena nie przekracza 225 tys. zł netto.

O te środki mogą ubiegać się:

Osoby fizyczne,

Osoby fizyczne prowadzące JDG,

Parki narodowe.

2. Samochody dostawcze (N1) i busy (M2): Maksymalna dotacja dla pojazdów N1 (dostawcze do 3,5 t) – 70 tys. zł, Maksymalna dotacja dla pojazdów M2 (busy do 5 t) – 600 tys. zł.

Wsparcie dla tych kategorii jest przeznaczone dla:

Organizacji pozarządowych (NGO),

Parków narodowych,

, Jednostek samorządu terytorialnego (JST),

Państwowych jednostek budżetowych,

, Państwowych osób prawnych (np. prowadzących placówki edukacyjne lub lecznicze).

Zmiany dla osób fizycznych

Zmieniono również kryteria przyznawania dotacji dla osób fizycznych kupujących samochody kategorii M1.

Zrezygnowano z dodatkowej premii za niski dochód. W zamian za to bazowa kwota wsparcia została zwiększona. Obecnie maksymalna dopłata dla osoby fizycznej wynosi 30 tys. zł. Użytkownik może otrzymać dodatkowe 10 tys. zł premii, jeśli zdecyduje się na zezłomowanie posiadanego starego pojazdu, co podnosi łączną kwotę dofinansowania do 40 tys. zł.

Program "NaszEauto" jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO), na co pierwotnie przeznaczono 1,6 mld zł.

Kluczowe kroki, aby skorzystać z dopłaty:

Nabyć pojazd (lub podpisać umowę leasingową/najmu i uiścić opłatę wstępną).

Zarejestrować pojazd i wykupić pełne ubezpieczenie OC i AC.

Złożyć wniosek o dofinansowanie online za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnego na platformie NFOŚiGW.

Wypłata środków odbywa się w formie refundacji - beneficjent otrzymuje zwrot poniesionych kosztów po dokonaniu zakupu lub opłaty wstępnej.

Program potrwa do 30 kwietnia 2026 roku lub do momentu wyczerpania przeznaczonych środków finansowych.