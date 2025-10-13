Ustawodawca ściśle określił warunki, które uprawniają do pobierania zasiłku. Świadczenie zarezerwował dla osób, które wcześniej odpowiednio długo odprowadzały składki na Fundusz Pracy. Osoba musi zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Osoba musi pracować i odprowadzać składki na Fundusz Pracy przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację. Wynagrodzenie musi wynosić co najmniej minimalną krajową. Osoba nie może osiągać przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia. Prawo do zasiłku nie przysługuje osobom zwolnionym dyscyplinarnie lub tym, które bez uzasadnienia odmówiły propozycji odpowiedniego zatrudnienia, stażu lub szkolenia.

Zasiłek dla bezrobotnych 2025. Ile wynosi?

Nowe przepisy ustalają wysokość zasiłku w zależności od stażu pracy i czasu jego pobierania. Usunięto próg 80 proc., co oznacza, że wszyscy uprawnieni otrzymają zasiłek w wysokości 100 proc. podstawy (dla osób ze stażem 5−20 lat). Utrzymano przepis, że osoby ze stażem pracy przekraczającym 20 lat otrzymają zasiłek w wysokości 120 proc. jego podstawy.

Wysokość 100 proc. (Staż 5−20 lat): 1 721,90 zł brutto (1 566,92 zł netto) – przez pierwsze 90 dni. 1 352,20 zł brutto (1 230,50 zł netto) – po 90. dniu do końca okresu świadczeniowego.

brutto (1 566,92 zł netto) – przez pierwsze 90 dni. brutto (1 230,50 zł netto) – po 90. dniu do końca okresu świadczeniowego. Wysokość 120 proc. (Staż powyżej 20 lat): 2 066,28 zł brutto (1 880,31 zł netto) – przez pierwsze 90 dni. 1 622,64 zł brutto (1 476,60 zł netto) – po 90. dniu do końca okresu świadczeniowego.

Zasiłek jest wypłacany zazwyczaj przez 6 lub 12 miesięcy, w zależności od sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Rejestracja w urzędzie pracy

Rejestracja w urzędzie pracy otwiera drogę do zasiłku i gwarantuje ubezpieczenie zdrowotne. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Wymaga to posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego lub potwierdzonego profilu zaufanego. Do rejestracji potrzebne są m.in.: dowód osobisty, dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły oraz wszystkie świadectwa pracy. Osoba, która utraciła zatrudnienie, zachowuje prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przez 30 dni. Po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy, urząd obejmuje bezrobotnego ubezpieczeniem zdrowotnym i zgłasza go do systemu eWUŚ.

Urząd pracy oferuje również dodatki finansowe i dotacje, które zachęcają do powrotu na rynek pracy lub otwarcia własnej działalności. Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie, która podjęła zatrudnienie w trakcie pobierania zasiłku.

Osoby bezrobotne mogą otrzymać bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy. Kwota może sięgać do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.