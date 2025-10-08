MKiDN zaplanowało dwa nabory w ramach programu na lata 2025/2026, przeznaczając na wsparcie zabytków imponującą kwotę. Nabór trwa od 6 października do 5 listopada 2025 roku. Dotyczy on dofinansowania prac, które beneficjenci zamierzają przeprowadzić w 2026 roku.

MKiDN ogłosi drugi nabór w marcu 2026 roku. Dotyczyć on będzie refundacji kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych, które wykonano w ciągu 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

Prognozowana kwota wydatków wynosi 201 625 000 zł. Z tego 171 381 250 zł MKiDN przeznaczy na tryb konkursowy, a 30 243 750 zł zarezerwuje dla zadań rozpatrywanych w trybie rezerwy Ministra. Ministerstwo poda wyniki pierwszego naboru do 5 lutego 2026 roku.

Kto może ubiegać się o dotację?

MKiDN umożliwia składanie wniosków szerokiemu gronu podmiotów, które posiadają siedzibę, zakład lub oddział na terytorium RP. Osoby fizyczne mogą ubiegać się o środki. Wnioski składają jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki organizacyjne, które są właścicielem, posiadaczem lub mają zabytek w trwałym zarządzie.

Jakie zadania MKiDN dofinansuje?

Program obejmuje dofinansowanie kluczowych działań związanych z zachowaniem materialnego dziedzictwa kulturowego i jego udostępnianiem na cele publiczne. MKiDN dofinansuje prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, które będą przeprowadzone w roku udzielenia dotacji (2026).

Program wspiera także przygotowanie niezbędnej dokumentacji, w tym wykonanie projektu budowlanego, opracowanie programu prac konserwatorskich oraz sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich. Specjalne środki przeznaczono na prace, których konieczność wykonania powstała w wyniku powodzi. MKiDN zapewni refundację kosztów prac wykonanych w ciągu 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (nabór w marcu 2026). Celem programu jest ratowanie cennych zabytków z małych ośrodków oraz wspieranie najcenniejszych obiektów z listy UNESCO i Pomników Historii.