Kto może otrzymać dotację? Kryteria dla małych gospodarstw

Wsparcie skierowane jest do rolników, którzy spełniają konkretne warunki.

Typy działalności: Prowadzenie produkcji ekologicznej lub ekologicznej wraz z przygotowaniem do sprzedaży. Zajmowanie się produkcją rolną (inną niż ekologiczna) lub produkcją rolną wraz z przygotowaniem do sprzedaży. Rozpoczynanie działalności w zakresie wprowadzania żywności (produktów rolnych) na rynek w ramach krótkiego łańcucha dostaw.

Rolnicy muszą spełniać definicję mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Gospodarstwo musi mieć powierzchnię nie większą niż 300 ha użytków rolnych. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa w roku wyjściowym nie może przekraczać 25 tys. euro. Przychód ze sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa musi wynosić nie mniej niż 5 tys. zł. Rolnik nie może prowadzić działalności wyłącznie w celach naukowo-badawczych.

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa w roku wyjściowym nie może przekraczać 25 tys. euro. Przychód ze sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa musi wynosić nie mniej niż 5 tys. zł. Rolnik nie może prowadzić działalności wyłącznie w celach naukowo-badawczych. Pomoc przyznaje się na operację zapewniającą zwiększenie orientacji rynkowej gospodarstwa w wyniku jego restrukturyzacji. Inwestycje muszą być związane bezpośrednio z obszarami wsparcia i nie mogą powodować wzrostu produkcji, dla której brakuje rynku zbytu.

Dotacje dla rolników. Ile pieniędzy można otrzymać i na co je przeznaczyć?

Wysokość ryczałtu zależy od specyfiki planowanej operacji.

Kwoty ryczałtu: 120 tys. zł: dla operacji dotyczących rozpoczynania działalności w ramach KŁD oraz operacji dotyczących produkcji ekologicznej. 100 tys. zł: dla pozostałych operacji.

Pomoc zostanie wypłacona w dwóch ratach: Pierwsza rata (80%): 96 tys. zł (dla 120 tys. zł) lub 80 tys. zł (dla 100 tys. zł). Druga rata (20%): 24 tys. zł (dla 120 tys. zł) lub 20 tys. zł (dla 100 tys. zł).

Otrzymane pieniądze można przeznaczyć na:

Inwestycje budowlane.

Nabycie niezbędnego wyposażenia, maszyn, urządzeń i sprzętów (w tym sprzętu komputerowego).

(w tym sprzętu komputerowego). Wartości niematerialne i prawne.

W wyniku realizacji operacji musi nastąpić wzrost wartości sprzedaży brutto produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie o co najmniej 30% w stosunku do ustalonej wartości przychodu bazowego i nie mniej niż do poziomu 43 200 zł.

Jak złożyć wniosek?

Proces składania wniosków jest w pełni cyfrowy. Wnioski o przyznanie pomocy można składać od 1 października do 28 listopada 2025 roku. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Na ten nabór przeznaczono łącznie 514,8 mln zł, z czego 300,3 mln zł trafi na produkcję rolną (inną niż ekologiczna), a 214,5 mln zł na KŁD i produkcję ekologiczną.