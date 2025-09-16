Pieniądze ze świadczeń społecznych takich jak 800 plus powinny zostać teraz przeznaczone na obronność. Takie rozwiązanie zaproponował członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki, w rozmowie z money.pl. Jego zdaniem powinno to być rozwiązanie czasowe i objąć babciowe, rentę wdowią, 800 plus.

Stanowcza deklaracja ministra finansów

Podobnego zdania jest większość Polaków. Aż 58 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl uznało, że środki z tego świadczenia nie powinny być przekierowane na zbrojenie.

Do tej propozycji odniósł się minister finansów Andrzej Domański. Pieniądze z 800 plus to pieniądze, które należą się polskim rodzinom. Na zbrojenia mamy setki miliardów złotych – pieniądze budżetowe i środki z innych źródeł – powiedział w Radiu ZET minister finansów i gospodarki. Dodał, że "nie ma mowy o zawieszaniu świadczeń socjalnych".

Ludwik Kotecki powiedział też w money.pl,, że bez wprowadzenia nadzwyczajnego podatku na zbrojenia zwycięzca wyborów w 2027 r. będzie miał poważny problem fiskalny.

Rząd nie ma takich planów. Dyskusje na temat 800 proc. toczą się wśród publicystów, głos zabierają również, jak widać, członkowie RPP. Nasz rząd realizuje strategię wzrostu. Mamy najszybciej rosnącą, dużą, unijną gospodarkę, dzięki czemu rosną dochody budżetowe, dzięki czemu stać nas na utrzymywanie i modernizację polskiej armii – powiedział szef resortu finansów.

Dodał jednak, że "sytuacja jest poważna". Jeśli nad polskim terytorium pojawiają się rosyjskie drony, to nikt takiej sytuacji nie może bagatelizować. Dlatego nasz rząd od 2 lat prowadzi olbrzymi program modernizacji polskiej armii i pilnujemy, by gospodarka dynamicznie rosła – powiedział minister Domański.