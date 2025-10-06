Inicjatywa prezydenta Nawrockiego wprowadza zmiany w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych.

PIT Zero dla rodzin 2+2: Ulga dotyczy rodzin z minimum dwójką dzieci, które zostaną zwolnione z płacenia podatku dochodowego (PIT).

Nowy próg dochodowy: Rodziny wielodzietne nie zapłacą podatku do 140 tys. zł zarobku na małżonka, co łącznie daje do 280 tys. zł dochodu w rodzinie.

Podwyższenie II progu: Projekt podnosi drugi próg podatkowy (ze stawką 32%) z obecnych 120 tys. zł do 140 tys. zł.

Kto skorzysta z ulgi?

Z ulgi skorzystają rodzice z dziećmi do 18. roku życia oraz do 25. roku życia, pod warunkiem, że dzieci wciąż się uczą i nie zarabiają. Program nie obejmuje dzieci umieszczonych w instytucjach całodobowego utrzymania ani pozostających w związku małżeńskim. Prezydent proponuje, aby koszty ulgi sfinansowano z uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie VAT i CIT.

Rodzice zarabiający średnią krajową zyskaliby około 1000 zł miesięcznie (500 zł na osobę), zakładając, że oboje osiągają taki dochód. Osoby z wynagrodzeniem 15 tys. zł zyskałyby 1400 zł miesięcznie (17 tys. zł rocznie). Rodziny zarabiające minimalne wynagrodzenie zatrzymałyby w portfelu około 150 zł miesięcznie (75 zł na osobę). Największymi beneficjentami ulgi będą przedsiębiorcy rozliczający się stawką liniową 19%. Ich maksymalna korzyść wyniesie 26,6 tys. zł rocznie.

Eksperci wskazują na gigantyczne koszty ulgi, które mogą być trudne do pokrycia. Kancelaria Prezydenta szacuje koszt wprowadzenia ulgi na 14 mld zł rocznie. Ministerstwo Finansów wcześniej szacowało tę kwotę nawet na 30 mld zł rocznie. Eksperci oceniają, że nawet 14 mld zł to kwota bardzo wysoka i niemożliwa do osiągnięcia wyłącznie z uszczelnienia systemu podatkowego.