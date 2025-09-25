Świadczenie w wysokości 273 złote miesięcznie, znane jako dodatek ratowniczy, w tej kwocie przysługuje od marca 2025 roku. Oznacza to, że w ciągu roku uprawniona osoba może otrzymać łącznie 3276 złotych. Dodatek ten został wprowadzony do polskiego systemu prawnego w grudniu 2021 roku jako forma wsparcia dla wybranej grupy emerytów.

Dla kogo świadczenie ratownicze?

Świadczenie ratownicze, potocznie nazywane dodatkiem ratowniczym, zostało uregulowane ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku ratowniczym dla strażaków-ochotników i członków innych służb ratowniczych. Przysługuje ono byłym strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) oraz ratownikom górskim, którzy osiągnęli odpowiedni wiek oraz wykazali długoletnią, aktywną służbę ratowniczą. Aby uzyskać prawo do świadczenia, kobiety muszą mieć ukończone 60 lat i co najmniej 20 lat czynnego udziału w akcjach ratowniczych, natomiast mężczyźni – 65 lat i minimum 25 lat służby.

Ustawa nie wymaga, by lata aktywności były ciągłe, jednak konieczne jest ich udokumentowanie, zwłaszcza w przypadku działań podejmowanych przed rokiem 2011. Kluczowe znaczenie mają odpowiednie zaświadczenia lub oświadczenia świadków potwierdzające udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie ratownicze?

Wniosek o świadczenie ratownicze należy złożyć bezpośrednio u komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej (PSP), właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, takie jak zaświadczenia wystawione przez PSP lub, w przypadku służby sprzed 2011 roku, oświadczenia świadków.

W sytuacjach, gdy brak jest dokumentacji z wcześniejszych lat, wymagane są trzy oświadczenia świadków, z czego przynajmniej jedno musi pochodzić od osoby pełniącej funkcję publiczną lub zatrudnionej w administracji samorządowej. Ich wiarygodność musi zostać zatwierdzona przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Po złożeniu kompletu dokumentów, procedura rozpatrzenia wniosku powinna zakończyć się w ciągu 60 dni, a decyzja zostaje przekazana w formie pisemnej. W przypadku decyzji odmownej, przysługuje prawo odwołania się do komendanta wojewódzkiego PSP.

Kiedy wypłacane jest świadczenie ratownicze?

Świadczenie ratownicze wypłacane jest co miesiąc, najpóźniej do 15. dnia danego miesiąca. Oznacza to, że środki powinny znaleźć się na kontach uprawnionych seniorów do tej daty, niezależnie od wysokości ich podstawowej emerytury czy innych otrzymywanych dodatków. Za realizację wypłat odpowiada Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), który prowadzi obsługę administracyjną i finansową świadczenia ratowniczego.

Ile osób pobiera świadczenie ratownicze?

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, od stycznia do października 2023 roku wpłynęło łącznie 112 791 wniosków o przyznanie świadczenia ratowniczego. Spośród nich aż 112 106 zostało rozpatrzonych pozytywnie, co oznacza, że zdecydowana większość wnioskodawców uzyskała prawo do tego dodatku.

Tylko 37 osób zdecydowało się na złożenie odwołania od decyzji odmownej, z czego 18 przypadków zakończyło się pozytywnym rozstrzygnięciem. Najwięcej wniosków napłynęło z województw mazowieckiego, wielkopolskiego i lubelskiego.