Tanie euro, USD, funt brytyjski i inne waluty. Czy to już ten moment, by kupować na zapas - choćby na sfinansowanie wydatków podczas planowanych na wakacje urlopów? Może tak, a może będzie jeszcze taniej. Jeśli w piątek okaże się, że inflacja w Polsce w lutym spadła poniżej 3 proc., to złoty może być jeszcze mocniejszy, bo przynajmniej przejściowo polskie stopy procentowe będą niemal dwukrotnie wyższe niż inflacja!