ZUS wraz z PIT-em wysyła do emerytów i rencistów wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tysięcy złotych, czyli formularz EPD-21. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informował, że coraz więcej klientów składa go w ZUS - również ci, dla których nie jest to najkorzystniejsze rozwiązanie.

Wniosek EPD-21. Czy warto z niego skorzystać?

Krótko mówiąc, po złożeniu wniosku EPD-21 do ZUS, emeryci i renciści nie płacą podatku dochodowego od swoich świadczeń (w tym od trzynastej i czternastej emerytury), dopóki ich łączne roczne dochody nie przekroczą 30 000 zł.

Dopiero gdy ich dochody przekroczą ten limit, ZUS zaczyna pobierać podatek. Wynosi on 12 proc. i nie jest pomniejszany o kwotę wolną od podatku.

Emerytura wyższa o 400 zł

Jeśli emerytura lub renta wynosi 1878 zł brutto, można zaoszczędzić na podatku od trzynastej i czternastej emerytury prawie 400 zł w tym roku.

ZUS sugeruje, że wniosek EPD-21 jest korzystny dla osób, które:

Mają niską emeryturę lub rentę.

Nie mają innych dochodów.

W takim przypadku ZUS pobiera podatek tylko od trzynastej i czternastej emerytury, co sprawia, że te dodatkowe świadczenia są niższe. Po rozliczeniu rocznym z urzędem skarbowym powstaje nadpłata, a emeryt czy rencista musi czekać, aby odzyskać te pieniądze.

Złożenie wniosku EPD-21 sprawi, że ZUS nie będzie potrącał podatku również od trzynastki i czternastki. Dzięki temu dodatkowe świadczenia będą wyższe, a po rocznym rozliczeniu nie będzie nadpłaty.

Kiedy wniosek EPD-21 może się nie opłacać?

Wniosek nie jest korzystny dla osób, których łączne roczne dochody przekraczają 30 000 zł. Dotyczy to na przykład tych, którzy mają niską emeryturę, ale jednocześnie:

Otrzymują drugie świadczenie z innej instytucji.

Mają dodatkowe wynagrodzenie za pracę.

W takim przypadku złożenie wniosku może prowadzić do niedopłaty podatku po rocznym rozliczeniu z urzędem skarbowym, a kwota do zapłaty może być spora. Warto pamiętać, że złożony raz wniosek EPD-21 jest ważny również w kolejnych latach, dopóki go nie wycofasz. ZUS radzi, aby osoby, których to dotyczy, rozważyły pozostawienie dotychczasowego sposobu rozliczania podatku.