Kto może starać się o ponowne przeliczenie emerytury? Kto może się starać o ponowne przeliczenie emerytury po 65 roku życia?

Przeliczenie emerytury to ponowne obliczenie wysokości emerytury na podstawie nowych danych.

Reklama

Kto może starać się o ponowne przeliczenie emerytury?

ZUS umożliwia ponowne przeliczenie emerytury w kilku ściśle określonych przypadkach. Zatem, kiedy masz szansę na wyższe świadczenie?

Dodatkowe lata pracy po przyznaniu emerytury: Jeśli po przejściu na emeryturę kontynuowałeś pracę i odprowadzałeś składki, możesz złożyć wniosek o doliczenie tych składek do swojego świadczenia. Warto pamiętać, że wniosek można składać raz w roku lub po ustaniu zatrudnienia. Odnalezienie dokumentów potwierdzających zarobki sprzed przyznania emerytury: Czasami zdarza się, że po latach odnajdujemy dokumenty, które potwierdzają nasze wcześniejsze zarobki. Jeśli te zarobki były wyższe niż te, które ZUS wziął pod uwagę przy obliczaniu emerytury, możesz ubiegać się o ponowne przeliczenie świadczenia. Nowe dowody dotyczące wcześniejszych okresów zatrudnienia: Podobnie jak w przypadku dokumentów potwierdzających zarobki, nowe dowody dotyczące okresów zatrudnienia mogą wpłynąć na wysokość emerytury. Mogą to być na przykład świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu czy legitymacje ubezpieczeniowe. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 roku: Wyrok ten wprowadza ważne zmiany w kwestiach przeliczania emerytur dla osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. Te osoby mają prawo do ponownego przeliczenia emerytury i wyrównania.

Kto zyska najwięcej na przeliczeniu emerytury?

Największe szanse na znaczące podwyższenie świadczenia mają osoby, które:

pracowały przed 1999 rokiem i odnalazły dokumenty potwierdzające wyższe zarobki,

kontynuowały pracę po przejściu na emeryturę i odprowadzały składki,

osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019.

Jak złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Aby złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury, należy udać się do najbliższej placówki ZUS lub skorzystać z platformy internetowej ZUS PUE. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające nowe okoliczności, które mają wpływ na wysokość świadczenia. Niezbędne dokumenty do wniosku o przeliczenie emerytury to:

Wniosek o przeliczenie emerytury (formularz ERPO),

Dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

Dokumenty potwierdzające wysokość zarobków (zaświadczenia o zarobkach, legitymacje ubezpieczeniowe).

Co ważne, wnioski o przeliczenie emerytury można składać przez cały rok. W przypadku osób, które nabyły prawa do ponownego przeliczenia emerytury na skutek wyroku trybunału konstytucyjnego, na złożenie wniosku mają 6 miesięcy od wejścia ustawy w życie.

Czy warto starać się o przeliczenie emerytury lub ponowne przeliczenie emerytury?

Zdecydowanie tak! Nawet niewielka podwyżka emerytury może znacząco wpłynąć na poprawę Twojej sytuacji finansowej na emeryturze. Warto więc sprawdzić, czy nie spełniasz warunków do ponownego przeliczenia świadczenia. Pamiętaj, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez ZUS. Dlatego warto skonsultować się z ekspertem lub doradcą emerytalnym, który pomoże Ci ocenić Twoje szanse na wyższe świadczenie.

Ponowne przeliczenie emerytury po 65 roku życia

Ponowne przeliczenie emerytury po ukończeniu 65 lat jest przyznawane automatycznie z urzędu kobietom, które były członkami otwartych funduszy emerytalnych (OFE) i złożyły wniosek o emeryturę przed 60. rokiem życia, zgodnie z art. 26c ustawy o emeryturach i rentach. Przeliczenie uwzględnia nową tablicę dalszego trwania życia dla wieku 65 lat, a nie na podstawie nowej tablicy dla 60-latka, co prowadzi do wyższej kwoty świadczenia. Kobiety, które nie należały do OFE, muszą złożyć wniosek o ponowne przeliczenie.

Kto może się starać o ponowne przeliczenie emerytury po 65 roku życia?

Reklama

Osoby po 65. roku życia, które nadal pracują, pracownicy z odnalezionymi dokumentami o stażu lub zarobkach, a także emeryci, którzy przeszli na wcześniejsze świadczenia i osiągnęli powszechny wiek emerytalny, mogą starać się o ponowne przeliczenie emerytury. Warto złożyć wniosek, gdy wzrosły składki, pojawiły się nowe dokumenty lub zmieniły się zasady waloryzacji.

Ponowne przeliczenie emerytury po 67 roku życia

Ponowne przeliczenie emerytury po ukończeniu 67 lat jest możliwe głównie w dwóch sytuacjach:

gdy nadal pracujesz po przyznaniu świadczenia, co generuje nowe składki,

lub gdy przed 1999 rokiem wychowywałaś dzieci i możesz uzyskać przeliczenie kapitału początkowego.

W pierwszym przypadku składa się wniosek (druk ERPO) o przeliczenie, uwzględniający nowo zebrane składki, które dzieli się przez średnie dalsze trwanie życia. W drugim przypadku, wniosek dotyczy możliwości zaliczenia do stażu okresów opieki nad dzieckiem, co podnosi kapitał początkowy i tym samym wysokość emerytury.

Ponowne przeliczenie emerytury ze względu na długość życia

Ponowne przeliczenie emerytury uwzględnia nowe tablice średniego dalszego trwania życia (takie jak te obowiązujące od 1 kwietnia 2025 roku) w dwóch głównych przypadkach:

gdy emeryt nadal pracuje i odprowadza składki po przyznaniu świadczenia, a ZUS może doliczyć je do podstawy wymiaru,

gdy złożysz wniosek, ponieważ wcześniej nie przedstawiłeś wszystkich dokumentów potwierdzających okresy ubezpieczenia lub wynagrodzenia przed przyznaniem świadczenia.

Nie wszyscy emeryci mogą skorzystać z przeliczenia opartego na samych nowych tablicach GUS; dotyczy to głównie osób, które spełniły warunki do emerytury w okresie, gdy obowiązywały nowe tablice.

Pracujący emeryt a przeliczenie emerytury

Pracujący emeryt może wnioskować o przeliczenie emerytury raz w roku, po upływie roku kalendarzowego, lub po ustaniu zatrudnienia, aby doliczyć nowo wypracowane składki do świadczenia, co może podwyższyć jego wysokość. Wymaga to złożenia wniosku ERPO, do którego należy dołączyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie i zarobki po przyznaniu emerytury. Przeliczenie uwzględnia kwotę bazową i wskaźnik lat składkowych, a jeśli podstawą wymiaru jest niższa niż dotychczasowa, emerytura może zostać podwyższona.