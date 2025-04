Druga waloryzacja emerytur może się odbyć we wrześniu 2025 roku, ale decyzja zapadnie dopiero po publikacji danych o inflacji. W innych krajach waloryzacja bywa częstsza, więc Polska nie jest wyjątkiem w dostosowywaniu świadczeń do inflacji.

Jak działa waloryzacja emerytur?

Co roku w marcu emerytury i renty są waloryzowane, czyli podnoszone, aby zrekompensować wzrost kosztów życia. Jest to tzw. waloryzacja marcowa, której wskaźnik zależy od inflacji i wzrostu wynagrodzeń. W 2025 roku waloryzacja wyniosła 5,5 proc., co oznaczało, że minimalna emerytura wzrosła do 1878,91 zł brutto. Jednak w związku z utrzymującą się wysoką inflacją rząd rozważa drugą waloryzację emerytur we wrześniu 2025 roku.

Dlaczego miałaby się odbyć dodatkowa waloryzacja w 2025 roku?

Wskaźnik inflacji za pierwsze półrocze 2025 roku może przekroczyć 5 proc., a w takich warunkach seniorzy realnie tracą siłę nabywczą swoich świadczeń. Rząd chce im to częściowo zrekompensować.

Wrześniowa waloryzacja – kto dostanie podwyżkę?

Druga waloryzacja obejmie wszystkich emerytów i rencistów, których świadczenia zostały przyznane przed 31 sierpnia 2025 roku. Podwyżka może wynieść około 5,3 proc., co oznacza wzrost świadczeń o kilkadziesiąt lub nawet kilkaset złotych.

Czy będzie druga waloryzacja w 2025 roku?

Choć rząd przygotował przepisy umożliwiające wrześniową podwyżkę, decyzja nie jest jeszcze przesądzona. Kluczowe będą dane o inflacji za pierwsze półrocze 2025 roku. Jeśli wyniesie ona ponad 5 proc., druga waloryzacja ma duże szanse na realizację.

Jednak takie rozwiązanie oznacza ogromne koszty dla budżetu państwa. Pierwsza waloryzacja w marcu pochłonęła około 19 miliardów złotych, a druga oznaczałaby kolejne miliardy złotych wydatków. Rząd musi więc znaleźć na to odpowiednie środki.

Historia waloryzacji emerytur w Polsce – czy druga podwyżka to nowość?

Dodatkowa waloryzacja emerytur to rzadko stosowane rozwiązanie, ale nie jest to pierwszy taki przypadek w historii Polski. Ostatnia dodatkowa waloryzacja miała miejsce w 2011 roku, kiedy rząd zdecydował się na podniesienie świadczeń we wrześniu z powodu wysokiej inflacji. Wcześniej, w latach 90., dodatkowe waloryzacje były stosowane częściej, ponieważ gospodarka dopiero stabilizowała się po transformacji ustrojowej.

Co mówią eksperci na temat drugiej waloryzacji emerytur w 2025 roku?

Niektórzy ekonomiści ostrzegają, że dodatkowe waloryzacje mogą prowadzić do wzrostu zadłużenia państwa, jeśli nie są odpowiednio finansowane. Inni argumentują, że jest to konieczność, ponieważ seniorzy są jedną z najbardziej narażonych na inflację grup społecznych.

Jak wygląda waloryzacja emerytur w innych krajach?

W Polsce waloryzacja jest przeprowadzana raz w roku, ale w innych krajach system ten działa inaczej.

Niemcy – Waloryzacja emerytur opiera się na wskaźniku wzrostu wynagrodzeń i inflacji, ale zmiany są wprowadzane raz w roku, podobnie jak w Polsce.

Francja – Waloryzacja odbywa się kilka razy w roku, aby lepiej dostosować świadczenia do realnych zmian cen.

Czechy – W sytuacji gwałtownej inflacji rząd może podjąć decyzję o dodatkowych podwyżkach emerytur.

Wniosek? Polska nie jest wyjątkiem – inne kraje również dostosowują emerytury do sytuacji gospodarczej, a druga waloryzacja może być uzasadniona, jeśli inflacja pozostanie wysoka.

