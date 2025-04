Prognozy inflacyjne NBP

Narodowy Bank Polski (NBP) przedstawił najnowsze prognozy inflacyjne, które wskazują na spowolnienie tempa wzrostu cen w nadchodzących latach. Według tych szacunków, średnioroczna inflacja w Polsce ma wynieść 3,4 proc. w 2026 roku.

Reklama

Niższe podwyżki emerytur i rent

Spadek inflacji jest pozytywną informacją dla konsumentów, jednak ma bezpośredni wpływ na wysokość waloryzacji emerytur i rent.

Wysokość waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych jest bowiem w dużej mierze uzależniona od poziomu inflacji.

Oznacza to, że wraz ze spadkiem inflacji, przyszłe podwyżki emerytur i rent będą prawdopodobnie niższe.

Warto zaznaczyć, że prognozy inflacyjne mogą ulec zmianie w zależności od wielu czynników ekonomicznych, zarówno krajowych, jak i globalnych.

Waloryzacja świadczeń w 2025 roku

W roku 2025 świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły o 5,5 proc. To istotnie mniej niż w poprzednich latach, kiedy to waloryzacja wynosiła odpowiednio 12,12 proc. i 14,8 proc. Tak niski wzrost świadczeń jest spowodowany stabilizacją inflacji, a nie działaniami rządu. Jednak emeryci i renciści obawiają się, że ich świadczenia będą miały mniejszą realną wartość.

O ile wzrosną emerytury w 2026 roku? Oto pierwsze prognozy

Na podstawie prognoz inflacyjnych Narodowego Banku Polskiego (NBP), dziennik "Fakt" wyliczył, że w 2026 roku emerytury mogą wzrosnąć o co najmniej 4,9 proc. Oznacza to, że minimalna emerytura, która obecnie wynosi 1878,91 zł brutto, po waloryzacji mogłaby wzrosnąć do około 1970,97 zł brutto.Podwyżka wyniosłaby zatem około 92 zł brutto miesięcznie, co jest znacznie mniejszym wzrostem niż w poprzednich latach.

Trwają prace nad systemem waloryzacji świadczeń

Reklama

Minister rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że trwają prace nad zmianą systemu waloryzacji świadczeń. Rozważane są różne opcje, w tym:

Waloryzacja kwotowo-procentowa , która uwzględniałaby w większym stopniu wzrost płac (50 proc. zamiast obecnych 20 proc.).

, która uwzględniałaby w większym stopniu wzrost płac (50 proc. zamiast obecnych 20 proc.). Waloryzacja wyłącznie kwotowa .

. Waloryzacja oparta tylko na wzroście płac, niezależna od inflacji.

Ministerstwo podkreśla, że kwestia zwiększenia wskaźnika waloryzacji o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu płac jest corocznie przedmiotem negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego, które odbywają się w czerwcu. Jednak prognozy wskazują, że realna podwyżka świadczeń w 2026 roku może być jedną z najniższych od wielu lat.

Polecamy kompleksowy poradnik "Kodeks pracy 2025"