Marcowa waloryzacja emerytur 2025

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, emerytury i renty w Polsce podlegają corocznej waloryzacji w marcu. Wskaźnik waloryzacji na 2025 rok został ustalony na poziomie 105,5 proc., co oznacza podwyżkę świadczeń o 5,5 proc. Dla przykładu:

Reklama

Emerytura minimalna – wzrośnie z 1780,96 zł do 1878,91 zł brutto.

Świadczenie w wysokości 2500 zł brutto – wzrośnie do 2637,50 zł brutto.

Emerytura 4000 zł brutto – po waloryzacji wyniesie 4220 zł brutto.

Po odliczeniu podatków i składek oznacza to podwyżkę na poziomie 80-200 zł netto miesięcznie.

Czy druga waloryzacja emerytur w 2025 roku jest możliwa?

W przeszłości pojawiały się propozycje zmian w przepisach, które umożliwiłyby dodatkowe podwyżki świadczeń w sytuacji wysokiej inflacji. Jednak do tej pory nie doszło do uchwalenia takich zmian przez Sejm, co oznacza, że obecnie nie ma podstaw prawnych do drugiej waloryzacji w 2025 roku.

Warunki konieczne do wprowadzenia dodatkowej, drugiej waloryzacji emerytur w 2025 roku

Aby doszło do drugiej waloryzacji, konieczne byłoby spełnienie kilku warunków:

Wysoka inflacja – rząd wprowadziłby dodatkowe podwyżki, gdyby siła nabywcza emerytur znacząco spadła.

Zmiany legislacyjne – Sejm musiałby uchwalić odpowiednie przepisy.

Możliwości budżetowe – państwo musiałoby znaleźć środki na dodatkowe wypłaty.

Druga waloryzacja emerytur. Porównanie z poprzednimi latami

W 2023 i 2024 roku waloryzacja była wyższa ze względu na wysoką inflację: 2023 rok – waloryzacja 14,8 proc., 2024 rok – waloryzacja 12,12 proc., 2025 rok – 5,5 proc. Oznacza to, że wzrost świadczeń w 2025 roku będzie znacznie niższy niż w poprzednich latach. To rodzi pytania, czy seniorzy nie powinni otrzymać dodatkowego wsparcia?

Co mówią eksperci o drugiej waloryzacji emerytur?

Ekonomiści i przedstawiciele środowisk emeryckich zwracają uwagę, że waloryzacja w 2025 roku może być niewystarczająca do pokrycia rosnących kosztów życia. Koszty energii, leków i żywności nadal rosną, co najmocniej uderza w seniorów. Wprowadzenie drugiej waloryzacji wymagałoby zmiany przepisów i zgody rządu, co na ten moment wydaje się mało prawdopodobne.

Czy dwie waloryzacje w 2025 roku są możliwe?

Wiceprezes ZUS, Paweł Jaroszek, w rozmowie z mediami zaznaczył, że na ten moment nie ma oficjalnych planów wprowadzenia dodatkowej waloryzacji w 2025 roku. Zwrócił uwagę, że prognozy ekonomistów wskazują na stopniową stabilizację inflacji, co może zmniejszyć konieczność kolejnych podwyżek emerytur. Na tę chwilę więc nie można jednoznacznie stwierdzić, czy dojdzie do drugiej waloryzacji emerytur w tym roku.

Będzie druga waloryzacja emerytur w 2025 roku?

Reklama

Marcowa waloryzacja wyniosła 5,5 proc. i oznacza wzrost świadczeń o kilkadziesiąt do kilkuset złotych. Inflacja spada, ale koszty życia nadal rosną, co budzi niepokój seniorów. Eksperci wskazują, że w razie gwałtownego wzrostu cen temat drugiej waloryzacji może powrócić do debaty publicznej. Na ten moment druga waloryzacja w 2025 roku jest mało prawdopodobna, bo nie przewidują jej obowiązujące przepisy. Czy więc druga waloryzacja w 2025 roku stanie się rzeczywistością? Obecnie jest to mało realne, ale sytuacja może się zmienić w zależności od kondycji gospodarki i decyzji rządu. Jeśli jednak GUS wyliczy, że inflacja w pierwszej połowie 2025 roku była wyższa niż 5 procent, a Sejm do tego czasu uchwali nowelizację ustawy, to druga waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń z ZUS zostałaby przeprowadzona na początku września 2025 roku.

Warto być na bieżąco, śledzić komunikaty rządu oraz ZUS. Ostateczna decyzja w sprawie drugiej waloryzacji emerytur najprawdopodobniej zapadnie w drugiej połowie 2025 roku, gdy dostępne będą pełne dane dotyczące inflacji i stanu finansów publicznych.

Polecamy kompleksowy poradnik "Kodeks pracy 2025"